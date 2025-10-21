Éditeur open source positionné face à Microsoft 365 et Google Workspace, ONLYOFFICE publie sa suite en ligne « Docs 9.1 ». L’update met l’accent sur le PDF avec une fonction de biffe (redaction) et des outils d’annotation renforcés, tout en doperant les formules de recherche dans les feuilles de calcul. Pour des DSI qui arbitrent entre SaaS public et déploiement sur site, l’intérêt est clair : maîtrise des données et gain d’efficacité.

En juin dernier, ONLYOFFICE lançait la génération 9.0 de sa célèbre suite bureautique et collaborative en open-source, disponible en ligne ou en installation sur serveurs. Son éditeur vient d’annoncer une évolution « 9.1 » qui poursuit les efforts de compatibilité PDF et de montée en capacité de son tableur.

Pour rappel, « Docs » est le cœur bureautique de la suite collaborative en ligne « OnlyOffice Workspace » et précède toujours les évolutions des « OnlyOffice Desktop Editors », versions installables et hors connexion de la suite, compatibles PC, Mac et Linux.

Cette version 9.1 renforce deux points sensibles pour les organisations : la gestion de l’information confidentielle dans les PDF et la performance des fonctions de recherche dans les tableurs. À noter : l’édition self-hosted (sur serveur) est disponible immédiatement, la déclinaison cloud suivra « un peu plus tard », un détail important pour les politiques de souveraineté et de latence.

PDF : biffer pour de bon, annoter et enrichir

Le nouvel onglet Redact (Biffer) permet de marquer puis supprimer de façon permanente du texte, des pages entières ou des plages de pages avant redistribution. Des formes d’annotation (rectangle, cercle, flèches, lignes) avec couleurs et tailles personnalisables font leur apparition, et l’éditeur autorise désormais l’insertion de graphiques et d’objets SmartArt directement dans un PDF. Dit autrement, le nouvel onglet Biffer permet de supprimer définitivement les informations sensibles ou confidentielles des documents PDF, garantissant ainsi une sécurité renforcée. Pour les équipes conformité, cela évite les bricolages (masques noirs superposés) qui ne détruisent pas réellement les données.

Tableurs : des LOOKUP plus rapides et une analyse mieux guidée

Côté feuilles de calcul, ONLYOFFICE annonce des recherches exactes VLOOKUP jusqu’à 4× plus rapides et des recherches linéaires XLOOKUP accélérées 4×, grâce à une meilleure gestion des types de données et à une réduction de la consommation mémoire. L’éditeur introduit aussi l’orientation RTL/LTR par cellule, un onglet Table Design plus lisible, des filtres de date pour les tableaux croisés, et la prise en charge de content controls (listes, cases, boutons). Concrètement, cela se traduit par des modèles plus interactifs et des analyses temporelles plus directes.

Le reste de la suite : formats, présentations et administration

La 9.1 étend la compatibilité (images HEIF, documents HWPML, conversions PDF→TXT et PPTX→TXT, import MathML).

D’autres améliorations font leur apparition : l’éditeur de présentations regroupe les réglages du Masque dans un onglet dédié, et l’éditeur de documents gère les sauts de section dans des contrôles de contenu en bloc.

Côté ITOps, la version serveur s’équipe d’un panneau d’administration pour suivre l’état du serveur et les paramètres de configuration : un plus pour superviser des déploiements sur site.

Au final, cette nouvelle version confirme la montée en division Pro de la suite européenne. Sur le terrain de la biffe, même si Acrobat Pro reste la référence des équipes juridiques, l’entrée d’ONLYOFFICE dans cette zone fonctionnelle, sans dépendance à un éditeur tiers, consolide son positionnement « entreprise » face aux suites cloud propriétaires. Pour les DSI, l’arbitrage se joue désormais davantage sur l’écosystème (intégrations, coût total, gouvernance des données) que sur la présence des fondamentaux.

