OnlyOffice, la suite collaborative en open source d’origine européenne, fait à nouveau parler d’elle avec une version 8.3 de la suite en ligne « Docs » et des versions « Desktop » qui améliorent la compatibilité avec l’écosystème bureautique Apple.

La dernière version 8.3 de OnlyOffice Docs apporte des améliorations notables pour les utilisateurs de Windows, Linux et macOS. La mise à jour inclut désormais la prise en charge native des documents Apple iWork – Pages, Keynote et Numbers – ainsi que des fichiers Hancom Office (.hwp, .hwpx) suite populaire en Asie. Ces formats peuvent être ouverts pour visualisation, et un outil intégré permet leur conversion en formats OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) pour les éditions ultérieures, dans la limite de la préservation de la mise en forme.

Pour rappel, la galaxie OnlyOffice comporte tout un panel de solutions pour satisfaire différents besoins de déploiement et de collaboration :

– ONLYOFFICE Docs : Une suite bureautique collaborative permettant de créer, visualiser, éditer et co-éditer des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations. Elle prend en charge les formats MS Office et PDF. Elle est souvent intégrée en marque blanche dans les offres collaboratives « souveraines » européennes.

– ONLYOFFICE Workspace : Une plateforme complète pour gérer toutes les activités de votre équipe, incluant la gestion de projets, les emails, la collaboration sur des documents et la communication via chat

– ONLYOFFICE DocSpace : Des espaces personnalisables pour collaborer sur des documents avec vos clients et partenaires, avec des fonctionnalités de sécurité avancées

– ONLYOFFICE Desktop Editors : Des applications de bureau gratuites pour Windows, Linux et macOS, permettant de travailler hors ligne sur des documents

– ONLYOFFICE Mobile Apps : Des applications mobiles gratuites pour iOS et Android, permettant de travailler sur des documents en déplacement.

Ce sont aujourd’hui les versions « DOCS » et « Desktop Editors » qui basculent en version 8.3.

Outre la compatibilité accrue avec les formats de fichiers de l’univers Apple, d’autres nouveautés font leur apparition.

L’éditeur PDF offre désormais la possibilité d’ajouter des tampons sur les documents. Cette fonction permet de marquer des fichiers avec des annotations telles que « Approuvé » ou « Brouillon ». Le nouvel outil de gestion multi-pages permet quant à lui de sélectionner, réorganiser ou supprimer plusieurs pages en une opération. L’interface a également été repensée pour faciliter la modification rapide des annotations, incluant des réglages d’opacité pour les surlignages.

Côté tableur, la mise à jour introduit un rafraîchissement automatique des liens externes, garantissant ainsi une meilleure actualisation des données liées. La fonctionnalité de remplissage automatique a été optimisée pour reconnaître intelligemment des séquences, comme des dates ou des mois. La collaboration en temps réel s’en trouve améliorée grâce à la possibilité d’annuler les dernières actions même en mode coédition.

L’éditeur de présentations intègre un nouvel onglet « Conception » qui centralise les options de personnalisation des diapositives, facilitant ainsi le travail sur les styles et la mise en page. La fonction « Fusionner les formes » permet de combiner plusieurs éléments graphiques pour créer des visuels sur mesure. Des outils de dessin en mode diaporama viennent compléter l’ensemble des améliorations apportées aux présentations.

Enfin, ONLYOFFICE Docs 8.3 renforce la prise en charge des langues s’écrivant de droite à gauche. Les options de modification de la direction du texte ont été étendues aux documents et feuilles de calcul, et l’interface du visualiseur intègre désormais ce paramétrage.

Dernière nouveauté importante, les mises à jour d’OnlyOffice sont désormais accessibles via plusieurs formats de distribution, dont Snap, Flatpak et AppImage, avec un installateur en ligne simplifié pour Windows.

Les versions Desktops sont à télécharger ici : https://www.onlyoffice.com/fr/download.asp

