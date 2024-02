L’union fait la force ! Histoire de proposer enfin une suite collaborative souveraine à la fois complète et mature, Jalios s’unit à Bluemind et OnlyOffice pour lancer « Jalios Open Suite », réponse ambitieuse, cohérente et vraiment européenne aux offres américaines de Google et Microsoft.

Comment trouver une alternative européenne à la cohérence et maturité des solutions collaboratives de Microsoft et Google ? Cette question, les DSI la tourne en boucle depuis des années sans vraiment trouver de réponse à la hauteur. Le français Jalios tente une nouvelle fois d’y apporter une réponse concrète et satisfaisant en s’alliant avec deux acteurs bien connus, BlueMind (et sa messagerie collaborative open source) et OnlyOffice (avec sa fameuse suite bureautique en open-source), deux acteurs partenaires de longue date de l’éditeur.

Jalios est principalement connu pour sa plateforme Digital Workplace qui vise à intégrer tous les outils et services utilisés par les collaborateurs de l’entreprise au sein d’un espace de travail unifié.

L’éditeur annonce la sortie de Jalios Open Suite présenté comme « la première suite bureautique collaborative cloud souveraine à proposer un périmètre fonctionnel suffisamment riche pour être une alternative sérieuse face aux acteurs américains ».

Cette « Open Suite » regroupe en une plateforme unifiée tout ce qui fait la force de la Digital Workplace de Jalios (visio-conférence JCall intégrée à Jitsi, messagerie instantanée Horizon, la gestion de projets JTask, les blogs, les notes, les wikis, les formulaires, les espaces de partage, les sites communautaires) en y ajoutant l’intégration native de ses clients JMail et JCalendar à la messagerie souveraine BlueMind et l’intégration native de sa gestion documentaire JDOC aux outils bureautiques d’OnlyOffice.

L’offre bénéficie également de nombreux compléments disponibles dans la marketplace Jalios : digital learning, gamification, traduction automatique, intégration de GED métier, etc. Elle disposera également très prochainement des dernières innovations de l’éditeur, en particulier en matière d’IA générative. Car Jalios intègre désormais l’IA générative au cœur même de sa plateforme collaborative avec son mobile JNLP qui s’appuie notamment sur les modèles LLM du français Mistral AI.

Cette alternative collaborative souveraine s’inscrit dans le plan « Je choisis la French Tech » sur lequel Jalios s’est engagé, dont l’objectif est de doubler la commande publique et les achats des grands groupes auprès des start-up du réseau la French Tech. Elle vient clairement renforcer l’offre et l’impact de l’initiative gouvernementale.

L’offre s’adresse à toutes les tailles d’organisation, de la PME aux grands groupes, et est disponible en abonnement SaaS avec une tarification dégressive en fonction du nombre d’utilisateurs. Elle est hébergée dans des datacenters en France et est également disponible en région « SecNumCloud, » en partenariat avec 3DS Outscale. L’offre sera aussi disponible sur les régions SecNumCloud d’OVHcloud plus tard dans l’année.

« Avec Jalios Open Suite, nous proposons sur le marché français une solution complète dont les composants ont fait leur preuve et qui sont capables de couvrir toutes les formes de collaboration, de l’email aux espaces collaboratifs, en passant par la coédition, la visio, le webchat, etc. Les organisations peuvent choisir la souveraineté : c’est important pour la protection de leurs données », indique Vincent Bouthors, PDG de Jalios.

