Collaborer à distance et communiquer par visioconférence est une nécessité. Le faire avec des plateformes américaines fermées n’en est plus une. BlueMind compte se faire une place au soleil entre Microsoft 365 et Google Workspace avec la nouvelle version 4.6 de sa plateforme collaborative…

3 ans… BlueMind, éditeur de logiciels collaboratifs souverains en open source, aura travaillé plus de 3 ans pour finaliser la nouvelle version 4.6 de sa plateforme collaborative. Un travail de longue haleine destiné à proposer un nouveau Webmail à l’interface utilisateur intégralement repensée mais aussi et surtout un service de visioconférence performant et… souverain!

Rappelons que la plateforme BlueMind propose toutes les fonctionnalités collaboratives classiques : emails, agenda, contacts, visioconférence, tâches, drive, etc. L’éditeur veut aider les entreprises à « se libérer de l’étau des géants comme Microsoft 365 ou Gmail ».

Avec cette nouvelle version plus aboutie, BlueMind compte bien convaincre les entreprises françaises et européennes qu’il existe une vraie alternative souveraine aux solutions américaines dans le domaine de la messagerie collaborative. Et qu’une telle solution peut séduire les utilisateurs et gagner leur adhésion grâce à une interface revisitée, moderne, complète et pourtant simple à utiliser

BlueMind 4.6 propose aux utilisateurs un outil web léger, accessible depuis n’importe quel terminal, qui offre le même confort d’utilisation qu’un client lourd. Mais cette nouvelle version est surtout une fondation sur laquelle l’éditeur espère construire de nouveaux services lui permettant aussi de se différencier autrement.

Tout un panel de fonctionnalités avantageuses vont apparaître dans les prochaines semaines: envoi de fichiers volumineux, gestion centralisée des signatures professionnelles, gestion aisée des dossiers, accessibilité, intégration d’aperçus d’agendas pour aider à la décision lors d’invitations par mail, ainsi qu’un « mode conversation » pour simplifier la gestion des échanges.

Outre le Webmail repensé, BlueMind propose avec cette édition 4.6 son propre service hébergé de visioconférence directement intégré à sa messagerie collaborative et dénommé « BlueMind.Video« .

Dès l’offre souscrite, sans installation supplémentaire ni configuration requise, il est possible de démarrer immédiatement les réunions en visioconférence en profitant d’une intégration optimale avec la messagerie BlueMind. Les utilisateurs n’ont ainsi pas à jongler entre différents outils, ni à changer leurs habitudes. Mieux encore, la plateforme est également compatible avec d’autres services de visioconférence : quelle que soit la solution adoptée, elle s’utilise simplement depuis l’agenda ou l’interface BlueMind et s’administre simplement, la gestion pouvant être automatisée et/ou déléguée.

Pierre Baudracco, CEO, relève : « Maintenant tout le monde semble réaliser l’importance d’avoir une solution alternative à 365 et que ce challenge est colossal. Il y a une alternative souveraine, et elle est française ! ».