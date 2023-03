Cloud et souveraineté… Ce sujet est au cœur de bien des débats mais aussi de la stratégie des entreprises européennes. Pour décrypter cette complexe thématique, Philippe Miltin, Directeur Général d’Outscale est l’invité de la semaine.

Pionnier du Cloud en Europe, construit au départ pour être l’opérateur cloud de Dassault Systèmes alors que ce dernier faisait du SaaS une priorité stratégique, Outscale a toujours privilégié la souveraineté européenne. Opérant comme un vrai cloud public, il fut d’ailleurs le premier prestataire cloud estampillé SecNumCloud. Et Outscale a même développé son propre hyperviseur, sa propre pile cloud, avec son Tina OS afin d’être en totale maîtrise de ses technologies Cloud.

Pour encore accélérer sur les sujets critiques de souveraineté numérique Française et Européenne, Outscale est à la fois partenaire de l’initiative NumSpot (dont les offres PaaS s’appuient sur les infrastructures Outscale), de l’initiative Gaia-X (plus pour ses travaux sur l’interopérabilité) et du « Comité stratégique de filière pour le cloud de confiance » mis en place par le gouvernement.

Pour évoquer ces sujets mais aussi l’importance des approches multicloud ou encore les innovations autour des jumeaux numériques, des métavers industriels et des IA, Philippe Miltin, Directeur Général d’Outscale et l’invité de Guy Hervier. Il explique pourquoi et comment Outscale s’est concentré sur les données sensibles. Il revient aussi sur l’importance de la Marketplace Outscale pour développer une offre souveraine complète.

