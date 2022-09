Proposer un stockage Cloud à la fois simple, sécurisé, performant et surtout extrêmement économique… Telle est la raison d’être de Storadera, une jeune startup Estonienne dont le CCO, Margus Danil est l’invité de Guy Hervier.

A côté des hyperscalers américains, nombre d’acteurs un peu partout dans le monde tentent de proposer des alternatives. C’est notamment vrai en matière de stockage dans le cloud.

Pour exister face aux géants, la startup Storadera a choisi de s’appuyer sur ses propres technologies pour être la plus compétitive possible aussi bien au niveau des performances que des prix pratiqués. Apprécié justement pour son rapport qualité-prix, son service de stockage cloud est principalement adopté par des clients cherchant à optimiser le stockage cloud de leurs sauvegardes ou de leurs archives. Mais l’éditeur compte bien imposer son offre à d’autres cas d’usage nécessitant de stocker de fortes volumétries de données non structurées.

Afin de vous faire découvrir cette jeune startup née en 2021, Guy Hervier a invité sur son plateau Margus Danil, COO de Storadera. Avec lui, il revient sur le paysage des offres cloud aujourd’hui, sur les atouts de sa solution et sur les leviers utilisés par son entreprise pour se montrer plus compétitifs que la concurrence américaine…

