À l’occasion de l’IT Press Tour, Guy Hervier a invité Dave Zabrowski, CEO de DataCore, sur son plateau. L’occasion pour lui d’annoncer et expliquer pourquoi cet éditeur purement logiciel s’intéresse désormais à l’univers des appliances « clés en main » à destination du Edge Computing.

DataCore est l’un des pionniers si ce né l’inventeur des concepts de virtualisation du stockage et du « Software Defined Storage » (SDS). Longtemps l’entreprise a été connue pour son produit majeur, SAN Symphony, né à la fin des années 90 avec comme volonté d’unir les différentes baies de stockage et serveurs de stockage pour les présenter comme un pool unifié d’espaces de stockage.

Depuis quelques années, DataCore a diversifié son portfolio, d’abord en déclinant Symphony sous forme d’offre logicielle HCI pour créer des systèmes hyperconvergents, puis en s’intéressant à d’autres formes de stockage que les blocs avec du NAS SDS (niveau fichiers) avec vFilo, puis du stockage objet SDS avec Swarm et plus récemment du stockage orienté Kubernetes avec Bolt. Enfin, avec son offre FileFly, l’éditeur adresse les besoins du cloud hybride grâce à des mécanismes de migration automatisée de fichiers vers du stockage objet S3 et Cloud.

Aujourd’hui, DataCore diversifie son offre en s’investissant sur le marché des appliances en association avec le spécialiste des workflow hybrides Symply. Pour expliquer cette nouvelle stratégie et présenter la première des nouvelles offres « Perifery », Dave Zabrowski, CEO de DataCore, a accepté l’invitation de Guy Hervier.



