Kubernetes soulève de nouvelles problématiques de stockage. Comment adapter les services de stockage aux containers et à l’infrastructure distribuée des clusters Kubernetes ? Chaque acteur du stockage cherche à apporter sa pierre à l’édifice. Et ceci en absorbant des acteurs qui se sont fait un nom auprès du monde DevOps et des containers.

C’est pourquoi Pure Storage a acquis Portworx, HPE s’est rapproché de Scality, NetApp s’est offert Data Mechanics (et avant ça Spot)…

Pour adresser ces problématiques, DataCore – l’un des pionniers de la virtualisation du stockage et du SDS (Software Defined Storage) – annonce l’acquisition de MayaData et de sa solution OpenEBS. Ce rachat n’est pas une surprise. Les deux entreprises s’étaient déjà rapprochées l’an dernier, DataCore cherchant à s’associer avec des spécialistes des chaînes DevOps alors qu’elle ne parlait elle que le langage IT. DataCore avait ainsi investi dans MayaData et revendait cette solution.

OpenEBS transforme le stockage disponible sur les nœuds de travail Kubernetes en volumes persistants Kubernetes locaux ou distribués. Cette solution s’inscrit dans la mouvance du « container-attached storage » ou CAS (stockage attaché aux containers).

DataCore continuera de développer et distribuer une version open source d’OpenEBS mais va également intégrer cette technologie dans son SANsymphony.

Rappelons que DataCore connaît une nouvelle phase d’expansion depuis l’arrivée d’un nouveau CEO en 2018 et d’une levée de fonds la même année. En janvier, DataCore avait déjà racheté Caringo (et sa technologie de stockage objet Swarm).

« Avec l’acquisition de MayaData, DataCore est fier de s’affirmer comme le fournisseur de stockage SDS indépendant avec le portefeuille de propriétés intellectuelles le plus vaste et le produit le plus large couvrant bloc, fichier, objet, HCI et maintenant le stockage natif des containers » affirme Dave Zabrowski, CEO de DataCore.