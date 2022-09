L’IT Press Tour européen est l’occasion de découvrir des acteurs moins connus mais surfant au cœur des problématiques IT à l’instar de PoINT Software & Systems dont le CEO, Thomas Thalmann, a accepté notre invitation à faire un détour par nos studios. Rencontre avec un acteur focalisé sur l’optimisation de la gestion des données froides.

Bien loin d’être une startup, PoINT Software & Systems est née en 1994 autour des technologies d’archivage à base de disques optiques (CD, DVD, …). Mais l’entreprise allemande s’est toujours bien d’avantage concentrée sur les problèmes logiciels de gestion des données et d’exploitation du savoir stocké ou archivé que sur le support de stockage à proprement parler. Elle a su, dès lors, surfer sur les évolutions technologiques et les approches du stockage adoptant la bande, les appliances HDD et SDD et bien évidemment le cloud.

En témoigne le portfolio de PoINT Software & Systems qui comporte trois solutions : PoINT Storage Manager (gestion des stockages secondaires), PoINT Archival Gateway (un stockage objet compatible S3 avec une gestion en S3 des bandes), et PoINT Data Replicator (système de réplication fichier vers objet).

L’IT Press Tour européen est l’occasion pour Guy Hervier d’accueillir sur son plateau le CEO et fondateur de cet éditeur européen qui s’est adapté aux vagues technologiques, Thomas Thalmann. L’occasion de découvrir avec lui plus en détail le portfolio singulier de PoINT Software & Systems et la façon dont son entreprise tente d’apporter des solutions pratiques aux problèmes nés de l’explosion de la data et particulièrement des données non structurées.



