Pure Storage est l’un des acteurs les plus innovants du marché du stockage. Le pionnier de Full Flash continue à jouer les cartes de la disruption avec désormais une vision très « as a service » du stockage, dans le cloud comme dans le monde « on-premise ». Hugues Heuzé, DG de Pure Storage France est notre invité de la semaine.

Nommé fin 2020 à la tête de la division française de Pure Storage, Hugues Heuzé est l’invité de Guy Hervier sur le plateau de l’Invité de la semaine. L’occasion d’évoquer les profondes transformations de l’univers du stockage ces dernières, un univers totalement métamorphosé par les technologies Flash, le concept de « Software Defined Storage », le cloud, les approches hybrides et qui promet encore bien d’autres transformations avec l’IA, la généralisation de Kubernetes et surtout le succès croissant des offres locatives et de « stockage as a service ».

Ensemble, Guy Hervier et Hugues Heuzé évoquent également les annonces récentes de Pure Storage à l’occasion de la conférence TechFest 2022 et l’évolution des différentes offres « as a service » du pionnier du full flash.



À lire également :