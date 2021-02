Pure Storage annonce de nouvelles versions de son logiciel Purity intégrant de nombreuses améliorations notamment en matière de cybersécurité et renouvelle ses baies capacitives FlashArray //C.

Pépite de la tech et pionnier du All-Flash, Pure Storage s’est imposé avec une sidérante célérité comme le leader du stockage primaire, s’affichant aujourd’hui tout en haut du fameux nouveau « Magic Quadrant » unifié du Gartner. L’entreprise a su se forger une solide image par la performance de ses solutions mais aussi par la qualité de son support. Pure affiche en effet un Net Promoter Score de 83,5% (la moyenne de l’industrie est à 24%) et vient de remporter le « Best Customer Support Award » du TrustRadius (avec un score de 9,2/10).

Rappelons que la gamme Pure Storage se divise essentiellement en trois catégories de produits :

– Les baies primaires FlashArray //X offrant un stockage ‘blocs et fichiers’ NVMe à base d’Intel Optane SSD, ultraperformant et extensible vers le cloud au travers de sa technologie « Cloud Block Store ».

– Les baies secondaires FlashArray //C offrant un stockage ‘blocs et fichiers’ NVMe capacitif, 100% Flash, à base de mémoires QLC.

– Les baies NAS FlashBlade unifiant stockage fichiers et stockage objets.

Pure Storage a annoncé cette semaine des mises à jour de sa gamme « //C » et surtout d’importantes et attendues mises à jour du logiciel Purity qui apporte à ses baies toute leur intelligence.

Troisième génération pour les FlashArray //C

Les disques Flash SSD sont en passe de définitivement remplacer les disques durs sur le stockage capacitif : plus rapides, plus fiables, moins consommateurs d’énergie et désormais moins coûteux, les mémoires QLC permettent de produire des unités de stockage utradense.

Typiquement, pour la taille d’un disque dur 3,5 pouces de 4 To, on obtient 50 To de stockage avec une consommation énergétique identique (12W environ dans les deux cas).

Profitant de ces nouvelles mémoires QLC, Pure Storage introduit les baies « //C40 R3 » et « //C60 R3 ». Et le message est clair : ces nouvelles baies éliminent le besoin en baies hybrides !

La baie 3U FlashArray //C40 R3 démarre avec 10 médias et peut en embarquer jusqu’à 20 (par incréments de 2 médias) pour une capacité de stockage allant de 247 To à 494 To en capacité brute (soit jusqu’à 1,9 Po en capacité effective).

La baie FlashArray //C60 R3 est extensible par le biais de 2 extensions 3U (passant ainsi d’un format 3U à un format 9U) et offre des capacités de stockage brut pouvant ainsi évoluer de 366 To à 1,8 Po (soit un maximum annoncé de 7,3 Po utiles avec ses deux extensions).

Plus de sécurité avec Purity//FA 6.1

La nouvelle version 6.1 du logiciel qui anime les baies Flash se démarque par deux nouveautés très attendues.

La première se nomme « SafeMode ». Cette fonctionnalité est la réponse de Pure à la multiplication des attaques par Ransomware. Elle permet de créer des snapshots « immuables » et impossibles à effacer durant 30 jours. L’accès à ces snapshots un peu particuliers est associé à des stratégies de sécurité spécifiques : pour les débloquer et y accéder, il faut plusieurs comptes administrateurs. Même après une attaque ransomware très ciblée ayant préalablement effacée sauvegardes et snapshots avant de chiffrer le contenu des fichiers et VMs, il est possible de redémarrer en un temps record grâce aux snapshots protégés par SafeMode.

La seconde est le support du NVMe-over-Fabrics sur du Fibre Channel 32 Gbit/s par simple update logicielle. Pas besoin de hardware supplémentaire. Ce support (qui vient s’ajouter à l’existant NVMe-over-Fabrics sur Ethernet) permet de réduire la latence de 50% et de doubler la bande passante. Il devient ainsi possible de regrouper plusieurs FlashArrays entre plusieurs datacenters en un ActiveCluster sur n’importe quelle Fabrics y compris Fibre Channel. La fonction de reprise après sinistre intégrée sur Pure1 Cloud Mediator élimine désormais le besoin d’un troisième site témoin tout en permettant d’ajouter un troisième site de récupération n’importe où dans le monde.

Plus de flexibilité avec Purity//FB 3.2

La version de Purity embarquée sur les baies FlashBlade bénéficie elle aussi d’améliorations importantes.

La première d’entre elles est l’introduction de la fonctionnalité SafeMode déjà expliquée plus haut et qui permet de créer des snapshots immuables pour se protéger des ransomwares.

La seconde est l’introduction du très attendu support natif du protocole SMB. Les baies FlashBlade proposent à la fois du stockage fichiers NAS et du stockage objet. Le support natif de SMB vient compléter le support NFS déjà présent côté fichiers. Par ailleurs, côté stockage objet, une nouvelle gestion avancée des droits des utilisateurs accompagne et régule désormais le protocole S3. Plus précisément, il est désormais possible d’unifier les politiques de sécurité entre les différents protocoles et de les rattacher à des profils Active Directory.

Enfin, un suivi plus granulaire, avec notamment un monitoring temps réels des activités des utilisateurs, est désormais proposé en standard afin améliorer l’efficacité opérationnelle.