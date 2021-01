Le Flash a révolutionné le stockage primaire. Ces technologies de mémoire ne cessent d’évoluer. Mais elles ne sont pas le seul moteur d’innovation d’un univers transformé par le SDS et l’arrivée d’un stockage hybride s’étendant du datacenter au cloud. Pour évoquer ces évolutions, Gabriel Ferreira, CTO de Pure Storage est notre invité de la semaine.

Pépite de la tech et pionnier du All-Flash, Pure Storage s’est imposé comme un leader du stockage primaire. Le constructeur propose une expérience moderne de la gestion des données avec une approche très automatisée et une conception très « as a service » d’un stockage s’étendant sur plusieurs clouds de façon transparente. Son directeur technique Gabriel Ferreira est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business.

Avec Guy Hervier, il revient sur les challenges posés par les ransomwares, sur les partenariats de Pure Storage avec les grands clouds (Cloud BlockStore), sur les liens entre stockage primaire et stockage secondaire via le partenariat avec Cohesity.