Pure Storage lance deux nouveaux services qui semblent dessiner un futur « as a service » pour le pionnier des baies all-flash.

À l’occasion de sa conférence Pure//Launch 2021, Pure Storage – grand agitateur du marché du stockage – a une nouvelle fois surpris les observateurs en focalisant ses annonces non pas sur le hardware mais sur deux nouvelles offres logicielles par ailleurs lancées en preview pour tester le marché.

Quoique radicalement différentes, les deux offres s’inscrivent dans un univers où l’infrastructure (à commencer par le stockage) est profondément bouleversée par trois tendances intimement liées DevOps, les containers et Kubernetes. Des tendances qui invitent les fournisseurs d’infrastructure à s’intéresser de plus en à ce qui se passe au-dessus du matériel et à s’élever dans la stack de gestion des données.

Pure Fusion : Du stockage-as-code piloté et facturé en mode SaaS

Dénommée Pure Fusion, la première solution s’inscrit dans une tendance forte du monde DevOps, l’automatisation par l’Infrastructure as Code. L’idée de Pure Fusion est de procurer une plateforme SaaS permettant notamment aux développeurs de consommer du stockage comme un service.

Présentée comme une plateforme « storage as code », elle cherche à offrir davantage d’agilité aux développeurs en leur évitant d’attendre le bon vouloir des équipes ‘stockage’ pour disposer des espaces dont ils ont besoin. La solution s’inscrit donc complètement dans les philosophies DevOps actuelles. Selon Pure, « Fusion est une couche de gestion en mode SaaS qui agrège les baies de stockage en zones de disponibilité et automatise des tâches complexes comme le placement des workloads, la mobilité des workloads, la redistribution tout en fournissant une nouvelle API Storage-as-code ».

Autrement dit, Pure Fusion offre une interface en mode SaaS pour gérer, piloter, déployer, provisionner, optimiser toutes ressources de stockage Pure Storage présentes dans le datacenter. Cette interface expose ses fonctionnalités sous forme d’API pour permettre un pilotage de ces opérations par du code.

Cette interface ne pilote cependant que les produits de Pure Storage (FlashArray, FashBlade, Portworx, Pure Cloud Block Store, …). Le contrôle des placements de données est réalisé par le biais de stratégies (policy based management) et l’intelligence embarquée dans les baies Pure (en s’appuyant sur ActiveCluster notamment).

« Les clients attendent une nouvelle expérience de stockage agile, entièrement automatisée, en libre-service et en pay-as-you-go. Pure Fusion brise les barrières traditionnelles du stockage d’entreprise pour fournir un véritable stockage-as-code pour favoriser l’innovation » explique Ajay Singh, chef de produit chez Pure Storage.

Pure Fusion s’inscrit aussi clairement dans une autre tendance, celle de faciliter les expériences de cloud hybride aux entreprises en matière de stockage. On retrouve d’ailleurs des approches un peu similaires chez la concurrence avec Alletra/DSCC chez HPE ou APEX chez Dell.

Portworx Data Services : pour du DBaaS sous Kubernetes

Portworx Data Services est la seconde nouveauté de Pure Storage qui a acquis le spécialiste de la gestion de données sous Kubernetes, Portworx, en septembre 2020. Là encore, il s’agit pour Pure Storage de monter de niveau dans la stack de stockage au-dessus des clusters Kubernetes.

Rappelons que la solution Portworx Enterprise s’inscrit dans une mouvance, celle de réinventer le stockage pour les containers. Au départ, l’univers des containers et de Kubernetes supposait qu’une application pour monter en charge ne devait pas s’appuyer sur un stockage persistent. Mais l’approche a montré ses limites et des solutions comme Portworx Entreprise vise justement à offrir du stockage persistant et résilient au sein des clusters Kubernetes.

La nouvelle solution Portworx Data Services ou PDS va plus loin en s’appuyant sur les fondations procurées par Portworx Enterprise. Elle vise à implémenter une véritable couche de déploiement de bases de données managées sur une infrastructure Kubernetes (dont la couche de stockage permanent nécessaire à tout SGBD est gérée par Portworx Enterprise). Autrement dit PDS est un peu à Kubernetes ce que Nutanix Era est à l’infrastructure hyperconvergée de Nutanix : une solution de DataBase-as-a-Service permettant de déployer en quelques clics une base de données sur l’infrastructure avec des mécanismes de redimensionnement dynamiques et des fonctions simplifiées de sauvegarde des bases (un vrai casse-tête traditionnel des DBAs).

Typiquement PDS permet à des développeurs de déployer en un clic une base MongoDB avec un moteur Kafka grâce à des templates d’automatisation préintégrés. Outre le déploiement, PDS veille aux problématiques de sécurisation, de montée en charge, de chiffrement, de redimensionnement des bases et de sauvegarde/PRA.

Pour l’instant, PDS se focalise sur les bases et moteurs les plus fréquemment rencontrés dans l’univers des containers (là où Nutanix Era privilégie les bases du monde VM que sont Oracle ou SQL Server) à savoir MongoDB, MySQL, Spark, Kafka. Le support de Datastax, ElasticSearch, Cassandra, Reddis et Couchbase devrait rapidement suivre comme celui de SQL Server un peu plus tard.