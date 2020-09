Pure Storage, l’un des pionniers des baies « full flash », annonce l’acquisition pour 370 millions de dollars de la startup Portworx et de sa plateforme de gestion de stockage persistant des containers, une plateforme réellement multicloud et basée sur Kubernetes. Plus concrètement, cette plateforme permet aux entreprises d’exécuter n’importe quel service de données nativement cloud dans n’importe quel cloud en utilisant n’importe quelle implémentation de Kubernetes, en offrant haute disponibilité, protection des données, sécurité et une mobilité indispensable au cloud hybride.

Selon 451 Research, 95% des nouvelles applications sont aujourd’hui développées sous forme de containers ! Gartner estime que 85% des entreprises mondiales les utiliseront en production d’ici 2025, contre 35% en 2019. On comprend ainsi mieux l’intérêt soudain de Pure Storage pour une plateforme de stockage spécialisée sur les containers et la persistance/mobilité du stockage associé.

Portworx vient ainsi enrichir le catalogue de services hybrides et multicloud de Pure Storage. C’est la plus grosse acquisition jamais réalisée par Pure Storage depuis sa création.

« Les entreprises adoptent progressivement des stratégies ‘Cloud Native’ pour faire progresser leur transformation numérique. L’acquisition de Portworx et de sa technologie révolutionnaire va nous permettre d’étendre nos services de données multicloud pour Kubernetes explique Charles Giancarlo, CEO de Pure Storage. Cette acquisition marque une étape importante dans l’élargissement de notre vision ‘Modern Data Experience’… »