La startup Belge Nodeum propose une solution logicielle de data management pour déplacer, archiver et protéger des pétaoctets de données sur des infrastructures de stockage hybride. Son CEO, Valery Guilleaume, est l’invité de Guy Hervier.

La difficulté de gérer des systèmes informatiques à grande échelle et répartis… La complexité à gérer la donnée sur de telles infrastructures avec ses multiples systèmes de stockage, d’archivage et de protection de contenus… L’appréhension des migrations d’une technologie vers une autre… L’explosion des solutions Cloud et objet… L’émergence de la lutte contre les ransomwares… Ces défis, les DSI les affrontent de longue date.

Ce quotidien et ces défis, Valery Guilleaume, CEO de Nodeum, l’a vécu en tant que client des constructeurs dans différentes entreprises pendant près de 20 ans. Jusqu’à ce qu’il décide de créer sa propre startup pour élaborer les solutions qu’il avait en tête et qui n’existaient pas alors. Nodeum se veut une réponse à ces problématiques évoquées plus haut. Ses solutions modernes de data management sont spécialement pensées pour les industries très consommatrices de données non structurées en quête de solutions à même de masquer la complexité de leur stockage hybride et de protéger et archiver des pétaoctets de données.

En visite à Paris à l’occasion de l’IT Press Tour européen, Valery Guilleaume a accepté l’invitation de Guy Hervier et fait un détour par notre studio pour présenter sa société et ses solutions, évoquer les défis de l’ère du stockage à l’échelle des pétaoctets, et revenir sur les moyens de conserver un stockage simple, fiable et flexible à l’heure des ransomwares et des infrastructures réparties.



