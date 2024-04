Jamespot, la startup spécialisée dans le Digital Workplace et dirigée par Alain Garnier, grand défenseur des logiciels français et souverains, va au bout de sa réflexion en matière de bureautique collaborative souveraine en lançant deux nouvelles solutions : CollabNext et Basic Office.

Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Rien ne sert de promouvoir à longueur d’année l’étendard des solutions souveraines si les solutions finissent nécessairement par devoir se greffer sur les plateformes collaboratives de Microsoft ou Google.

Jamespot, éditeur d’un réseau social d’entreprise et d’un intranet collaboratif, après avoir multiplié les associations pour permettre l’émergence de plateformes bureautiques souveraines (comme son partenariat avec Eolas), décide finalement de prendre lui-même le taureau par les cornes !

L’éditeur lance deux nouvelles solutions « souveraines, bureautiques et collaboratives, 100% personalisables et boostées à l’IA » : CollabNext et Basic Office

CollabNext est une plateforme collaborative 100 % française assemblée en intégrant la plateforme d’intranet collaboratif de Jamespot aux solutions de 11 partenaires :

Alinto (messagerie email), Wallix (cybersécurité), XWiki (Enterprise Wiki), Glowbl (espaces collaboratifs), Datakeen(automatisation du traitement IA des documents), France Labs Datafari (Enterprise Search), Startin’Blox (construction d’Apps autour des données), et les partenaires Artimon, Clever Cloud, Outscale et l’université Paris-Saclay.

L’offre se positionne très ouvertement comme une alternative crédible à Microsoft 365 et Google Workspace, offrant plus de 100 applications pour améliorer la productivité quotidienne, le tout sécurisé par le référentiel SecNumCloud de l’ANSSI et en conformité avec le RGPD. CollabNext est par ailleurs un projet soutenu par l’Etat dans le cadre du plan France 2030. L’offre démarre à 15 € par utilisateur et par mois.

Basic Office concentre les outils essentiels de bureautique (email, agenda, gestion des documents, messagerie, visioconférence) dans une interface intuitive et flexible, permettant une expérience personnalisée et optimisée. L’offre est accessible pour 3 euros par utilisateur et par mois. L’idée est ici d’offrir une solution bureautique personnelle souveraine et accessible.

Bien évidemment l’IA n’a pas été oubliée. Jamespot profite de ces lancements pour inaugurer son Ia conversationnelle « JamesBot » et l’outil « baguette magique » (qui synthétise un texte en le calibrant pour le canal destinataire : blog, LinkedIn, X,…) pour améliorer l’efficacité des collaborateurs et la convivialité des solutions Jamespot.

Alain Garnier, Président-co-fondateur de Jamespot, exprime sa fierté pour ces avancées : « La sortie de CollabNext est une très belle victoire pour nos partenaires et nos équipes, car cet outil est le premier à offrir une première véritable alternative souveraine de cette ampleur. »

Pour en savoir plus et demander une démo : Jamespot

À lire également :