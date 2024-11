OnlyOffice présente la nouvelle version de DocSpace, son espace de collaboration documentaire, offrant une collaboration plus sécurisée et une gestion simplifiée des utilisateurs et des documents.

OnlyOffice lance la version 3.0 de DocSpace, sa plateforme collaborative visant à optimiser la gestion de documents et la collaboration entre différents utilisateurs. Lancé en version 1.0 il y a 18 mois, OnlyOffice DocSpace se présente comme un espace collaboratif basé sur des « salles » permettant de partager et organiser des fichiers en fonction des besoins d’un projet ou d’un groupe de travail. Avec des paramètres d’accès flexibles et une organisation claire des fichiers, DocSpace vise à améliorer la collaboration avec divers partenaires, qu’il s’agisse de collègues, de clients ou de partenaires extérieurs.

Dans le monde des plateformes collaboratives, OnlyOffice DocSpace se pose en concurrent européen des Microsoft 365, Google Workspace ou Dropbox. Face à ces géants américains bien implantés, OnlyOffice joue la carte de la souveraineté numérique européenne en proposant une solution qui se veut « crédible et compétitive », mettant l’accent sur la sécurité et l’indépendance des utilisateurs. De quoi satisfaire aux besoins des organisations européennes qui souhaitent réduire leur dépendance aux fournisseurs extra-européens et garder le contrôle sur leurs données sensibles. N’oublions pas néanmoins qu’OnlyOffice DocSpace doit aussi faire face à la concurrence d’autres solutions open source comme Collabora Online, NextCloud (qui par ailleurs intègre les outils bureautiques d’OnlyOffice), OpenKM, les solutions françaises comme Pydio, Jamespot, Jalios, ou Whaller.

Une collaboration plus aisée et plus sécurisée

La version 3.0 de DocSpace introduit plus de 25 nouvelles fonctionnalités et améliorations destinées à renforcer l’expérience des utilisateurs. Parmi ces nouveautés, on retrouve un nouveau type de salle dédié à la sécurité avancée des fichiers, appelée « salle de données virtuelles ». Conçue pour le stockage et le partage sécurisé de documents confidentiels, cette salle permet d’appliquer des restrictions de téléchargement et de copie, ainsi que des filigranes pour protéger les informations sensibles. Un suivi du contenu et un rapport de synthèse sur la structure des fichiers permettent également de garder une trace claire des documents partagés.

Autre nouveauté, le système de gestion des utilisateurs a été repensé pour rendre la collaboration plus simple et intuitive. OnlyOffice propose désormais une nouvelle catégorie d’utilisateurs gratuits appelés « invités », qui n’ont accès qu’aux salles où ils ont été explicitement invités. La gestion des salles est ainsi plus transparente et permet un contrôle précis des droits d’accès, tout en autorisant un nombre illimité d’utilisateurs et d’invités sans frais supplémentaires.

Parmi les autres améliorations, DocSpace 3.0 supporte désormais OAuth 2.0, offrant aux développeurs un moyen plus sûr d’accéder aux API d’OnlyOffice et de gérer l’authentification des applications tierces.

Cette nouvelle version inclut également DocSpace Developer, une offre commerciale spécialement conçue pour les développeurs et les intégrateurs qui souhaitent inclure la solution sous leur propre marque dans des projets commerciaux. Elle permet d’ajouter un espace sécurisé pour le stockage de contenu, ainsi que les éditeurs collaboratifs de la suite OnlyOffice pour documents, feuilles de calcul, présentations et PDF.

Enfin, OnlyOffice DocSpace 3.0 introduit des options avancées de gestion des fichiers, comme l’affichage des extensions de fichiers à côté du nom ou encore la conversion des fichiers XML en formats DOCX ou XLSX pour faciliter la visualisation et l’édition. La plateforme continue ainsi de se développer pour répondre aux besoins des entreprises en matière de collaboration documentaire, en garantissant une sécurité optimale et une gestion simplifiée des utilisateurs et des contenus.

