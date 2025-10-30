Entre croissance fulgurante du cloud, explosion des bénéfices et investissements colossaux dans l’IA, les résultats du groupe Microsoft jouent la carte du gigantisme à tous les étages.

30,8 milliards de dollars… Non, ce n’est pas le chiffre d’affaires trimestriel réalisé par Microsoft pour son premier trimestre fiscal 2026 (qui correspond au troisième trimestre calendaire 2025). C’est bel et bien le chiffre de son bénéfice net trimestriel ! Autant dire que la firme de Redmond ne connait toujours pas la crise, bien loin de là. On pouvait penser que la très forte concurrence dans l’IA, les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques, et une europe en quête d’autonomie numérique allaient finir par impacter les résultats du groupe. Mais il n’en est rien.

Pour son premier trimestre fiscal 2026, Microsoft réalise un chiffre d’affaires de 77,7 milliards de dollars en hausse de 18% par rapport au même trimestre l’an dernier. Le résultat d’exploitation a bondi à 38,0 milliards, soit une progression de 24%. Le bénéfice net en normes comptables (GAAP) s’établit à 27,7 milliards. Le bénéfice net non-GAAP s’élève à 30,8 milliards de dollars affectés par sa participation dans OpenAI suite aux nouveaux accords de partenariat qui ont impacté le bénéfice net de 3,1 milliards de dollars.

Mais le vrai chiffre à retenir, c’est 40% ! Azure et ses services Cloud ont effectivement connu une croissance de 40% portée par l’IA et ses accords avec OpenAI. Au global, la fictive division « Microsoft Cloud » (qui consiste à regrouper tous les revenus des services Cloud du groupe) a généré 49,1 milliards de dollars ce trimestre, soit une progression de 26% par rapport au premier trimestre 2025.

Reste que Microsoft ventile ses résultats selon 3 pseudos-divisions « business » qui permettent des comparaisons plus aisées d’un trimestre à l’autre.

Tout va très très bien

La division « Productivity & Business Processes » qui regroupe notamment Microsoft 365, Dynamics 365 et LinkedIn, conserve la tête du podium avec un CA trimestriel de 33 milliards de dollars en croissance de 17%.

La division « Intelligent Cloud » qui regroupe essentiellement Azure, Windows Server et SQL Server arrive juste derrière avec un chiffre d’affaires trimestriel de 30,9 milliards de dollars en croissance de 28% et bien évidemment essentiellement porté par Azure (et ses 40% de croissance).

Enfin la division « More Personal Computing » qui regroupe Windows, Surface et XBox parait bien plus petite désormais avec son CA de « seulement » 13,8 milliards de dollars en croissance de 4%. Et c’est une bonne nouvelle, car cette croissance est surtout portée par Windows et par des ventes de PC en plein rebond. Windows est ainsi en croissance de 6% de quoi compenser la contre-performance de la division Xbox dont les services (Jeux et Xbox Game Pass) n’affichent qu’une croissance de 1% pendant que les ventes de consoles continuent, elles, de s’effondrer (-29%). Microsoft comme a son habitude n’a pas donné le moindre détails sur la division Surface.

Mais les marchés sont inquiets

La bourse américaine a néanmoins réagi à la baisse à l’annonce des résultats. D’abord parce que, en même temps que Microsoft publiait ses résultats, le groupe connaissait une grosse défaillance d’Azure engendrant une panne des services Microsoft 365, Xbox, Azure Portal et autres services Microsoft pendant plusieurs heures ! Après AWS, c’est la seconde grosse panne du cloud américain en une semaine avec toutes sortes de conséquences sur le fonctionnement des entreprises clientes et l’accessibilité aux sites internet.

Ensuite, les investisseurs sont très inquiets par l’un des chiffres annoncés : les dépenses d’investissement de Microsoft liées à la construction du centre de données d’IA ont augmenté de 74% pour atteindre les 34,9 milliards de dollars ! Un chiffre très supérieur aux attentes de Wall Street mais aussi très supérieurs aux 24,2 milliards de dollars du précédent trimestre. Plus de la moitié de ces dépenses CAPEX sont le résultat d’achats de CPU et GPU (considérés comme des actifs à courts termes) !

La tech américaine est décidément inébranlable…

