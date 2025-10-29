La mise à jour KB5067036 parachève la modernisation de Windows 11. En repensant le menu Démarrer et en intégrant des fonctions IA et mobiles, Microsoft renforce l’unité entre productivité, personnalisation et continuité numérique.

Au début du mois d’octobre, Microsoft lançait Windows 11 version 25H2 mais laissait volontairement la plupart des nouveautés ergonomiques attendues en sommeil. Il n’aura cependant pas fallu attendre bien longtemps pour en profiter. En cette fin Octobre, Microsoft diffuse une mise à jour, estampillée KB5067036, qui vient précisément lever ce verrou : elle active enfin les changements ergonomiques promises et que les « Windows Insiders » expérimentent depuis des mois, au premier rang desquels le relooking du menu Démarrer.

Un menu Démarrer plus étoffé

Longtemps critiqué pour sa trop grande simplicité et son manque de flexibilité (par rapport à celui de Windows 10), le menu Démarrer de Windows 11 connaît une importante modernisation. Fini la séparation en plusieurs pages : désormais, la liste complète des applications s’affiche directement, dans une section unique et défilante. Cette simplicité s’accompagne d’options de personnalisation inédites. Trois modes d’affichage sont proposés : une vue en liste alphabétique, une grille plus aérée et une présentation par catégories qui regroupe les logiciels par type, à la manière d’une bibliothèque d’applications. Windows mémorise le choix de l’utilisateur, évitant ainsi de devoir reconfigurer l’affichage à chaque ouverturezdnet.com.

Autre évolution attendue : la possibilité de désactiver entièrement la section « Recommandé », jugée envahissante par de nombreux utilisateurs.

Le menu Démarrer gagne aussi en adaptabilité : il ajuste automatiquement sa présentation à la taille de l’écran, affichant davantage d’icônes et de catégories sur les grands moniteurs, ou se resserrant sur les tablettes et ultraportables.

Enfin, autre innovation particulièrement utile pour tous ceux qui ont des smartphones Android, l’intégration de l’application « Phone Link » (Mobile Connecté en Français) vient fluidifier les parcours entre PC et smartphones. Appels et messages deviennent accessibles directement depuis le menu Démarrer, sans passer par une fenêtre séparée. Un bouton dédié, placé à côté de la barre de recherche, permet d’afficher ou de masquer les contenus de son smartphone connecté.

Plein de petits plus au menu

Bien d’autres trouvailles ergonomiques deviennent officielles avec cette mise à jour. En voici la liste :

* L’icône de batterie dans la barre des tâches gagne de la couleur, des animations et de l’information utile.

* La page d’accueil de l’explorateur de fichiers affiche désormais une liste de fichiers recommandés (ceux sur lesquels vous avez travaillé ou que vous utilisez souvent). Et elle peut même être exploitée par les disques Cloud autres que OneDrive (si le service s’en donne la peine).

* Click-To-Do : Microsoft enrichit encore les fonctionnalités IA accessibles en un clic. Mais il faut un Copilot+ PC pour en profiter.

* Paramètres agentiques : sur les Copilot+ PC, on peut désormais interroger en français les paramètres Windows et déclencher des paramétrages par un prompt sans avoir à entrer dans les méandres de Windows.

* Windows Semantic Search : sur les Copilot+ PC, la fonction de recherche de Windows est une recherche sémantique dopée à l’IA et donc bien plus pertinente pour retrouver des éléments sans en connaître les mots clés.

Un bémol toutefois : toutes ses fonctionnalités ne vont pas apparaître immédiatement sur tous les PC. Elles sont déployées selon le principe CFR (Controlled Feature Release), ce qui signifie que leur activation sera progressive.

La mise à jour est automatiquement diffusée via Windows Update.

À lire également :