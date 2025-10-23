De simple logiciel de dessin, Paint devient un véritable laboratoire de l’IA appliquée à la création visuelle. Avec Restyle, Microsoft confirme sa stratégie d’intégration de l’intelligence générative au cœur de Windows 11. Mais tout le monde n’y aura pas droit…

Dire que Paint n’avait pas évolué durant des décennies… On l’a même cru abandonné pendant un temps. Mais depuis la sortie de Windows et plus encore depuis l’arrivée de générative, Microsoft semble à nouveau se passionner pour son outil graphique devenu puissant logiciel d’édition et de retouche d’images. Il n’y a plus un mois qui passe sans que l’éditeur n’y insuffle de nouvelles fonctionnalités, la plupart dopées à l’IA générative.

C’est encore vrai cette semaine avec l’arrivée d’une fonction « Restyle ». Cette nouveauté, déployée dans la version 11.2509.441.0, permet de transformer l’apparence d’une image en lui appliquant différents styles artistiques en un clic.

Le principe est simple : depuis le menu Copilot intégré à la barre d’outils, l’utilisateur peut sélectionner l’option Restyle, choisir un style prédéfini – par exemple un rendu Pop art – puis cliquer sur « Générer ». L’image est alors recréée dans le style choisi, avec la possibilité de l’ajouter directement sur la toile, de la copier ou de l’enregistrer séparément.

Dans son annonce officielle, Microsoft résume l’esprit de cette évolution : « Nous introduisons Restyle, une fonctionnalité alimentée par l’IA qui permet de transformer le style artistique des images sur la toile. »

Une autre précision souligne la simplicité d’usage : « Choisissez un style dans la liste proposée, cliquez sur Générer, puis ajoutez le résultat à votre toile, copiez-le ou sauvegardez-le pour plus tard. »

Cette fonction n’est pas seulement un gadget esthétique. Elle illustre la volonté de Microsoft de rapprocher ses outils créatifs du grand public en intégrant des capacités d’IA directement dans les logiciels du quotidien. Paint, longtemps perçu comme un programme basique, se dote ainsi d’options qui le rapprochent d’applications plus spécialisées.

L’IA créative n’est pas pour tous les PC

Le déploiement de Restyle concerne pour l’instant les membres du programme Windows Insider, dans les canaux Canary, Dev et Beta de Windows 11. Microsoft précise que la fonctionnalité ne sera pas proposée sur Windows 10, désormais limité aux mises à jour de sécurité étendues.

Surtout, et cela devient une fâcheuse habitude, Restyle n’est pour l’instant disponible que sur les Copilot+ PC et pas n’importe lesquels : seulement ceux équipés de processeurs Snapdragon. En outre l’appel à la fonction nécessitera une connexion avec un compte Microsoft. On peut espérer voir rapidement la fonctionnalité débarquer sur les Copilot+ PC en Intel et AMD. En revanche, Microsoft ne semble pas pour l’instant décidée à offrir cette fonction aux autres PC via une IA Cloud.

Au-delà de Restyle, Paint a récemment accueilli d’autres améliorations, comme un curseur de transparence ou la possibilité d’enregistrer un fichier en tant que projet (en maintenant tous les calques sans les fusionner). Microsoft semble bien décidée à redonner à Paint une place centrale dans l’écosystème Windows, en l’adaptant aux usages créatifs contemporains.

