L’IA s’installe plus profondément dans Windows 11 : avec Windows AI Lab, Microsoft veut soumettre ses idées IA au banc d’essai et ouvre un laboratoire grandeur nature, où des utilisateurs du programme Windows Insider seront aléatoirement tirés pour évaluer les futures fonctionnalités IA et futurs outils intelligents pour Windows 11 sur lesquels planche l’éditeur.

Microsoft veut réinventer ses logiciels et Windows à grands coups de fonctionnalités IA. Mais jusqu’ici l’éditeur ne s’est pas toujours montré pertinent dans ses choix ergonomiques et d’intégration. Et il semble en avoir conscience. Depuis quelques mois, il ne joue plus la course pour sortir la moindre innovation IA en premier et préfère soigner les usages. Et pour aller plus loin, l’éditeur vient de lancer discrètement un nouveau programme baptisé Windows AI Lab sur Windows 11, destiné à tester des fonctionnalités d’intelligence artificielle encore expérimentales.

L’initiative débute avec l’application Paint, qui sert de terrain d’essai pour des outils inédits. Pour rappel, Paint a considérablement évolué ses derniers avec une gestion des calques mais aussi des fonctions IA pour générer des images, supprimer des éléments ou supprimer un fond d’image.

Certains membres du programme Windows Insider ont récemment vu apparaître, après une mise à jour de l’application, une invitation à « découvrir les derniers outils propulsés par l’IA dans Paint » et à transmettre leurs retours à Microsoft.

Selon Mike Harsh, directeur associé de la gestion produit chez Microsoft, « le Windows AI Lab est un programme pilote d’accélération visant à valider de nouvelles idées de fonctionnalités IA dans Windows. Il se concentre sur des retours rapides concernant l’ergonomie, l’intérêt des utilisateurs et l’adéquation au marché ». Contrairement aux déploiements progressifs habituels dans les différents canaux Insider, ce dispositif cible un nombre restreint de testeurs, choisis de manière aléatoire.

Pour rejoindre le programme, il faut activer l’envoi de données de diagnostic optionnelles dans les paramètres de Windows 11, puis accéder à Paint où une notification ou un menu dédié peut proposer l’inscription. La participation est volontaire et peut être refusée à tout moment. Elle semble pour l’instant limitée aux utilisateurs américains.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large d’intégration de l’IA aux applications natives de Windows. Paint a déjà bénéficié de plusieurs évolutions, comme on l’a vu plus haut. Notepad et l’outil de capture d’écran ont également reçu des fonctionnalités IA très pratiques.

Avec Windows AI Lab, Microsoft entend accélérer le cycle de conception et de validation de ces innovations, en s’appuyant sur des retours directs d’utilisateurs avant un éventuel déploiement à grande échelle.

