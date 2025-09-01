Modèle de livraison : un enablement packageMicrosoft précise d’ailleurs que 24H2 et 25H2 partagent la même branche de maintenance et donc un même code de base commun. Et l’installation de 25H2 se fera en réalité par un petit package d’activation, l’essentiel des nouveautés ayant en réalité déjà été diffusées mais non activées dans les différentes mises à jour mensuelles de Windows 11 depuis plusieurs mois. Certes un seul et unique redémarrage sera néanmoins nécessaire pour activer les fonctionnalités « 25H2 ». « 24H2 et 25H2 utilisent une branche de service partagée », indique l’équipe Windows Insider dans un blog, ce qui explique l’absence de rupture fonctionnelle et facilite la compatibilité applicative. Pour les environnements déjà à jour, l’impact en bande passante et en indisponibilité devrait du coup rester très limité. Le build actuellement proposé en Release Preview porte le numéro 26200.5074.
Peu (pas) de nouveautés exclusives, mais des retraits à prévoirMicrosoft ne promet aucune fonctionnalité exclusive à 25H2 au lancement : l’objectif est d’aligner l’OS avec ce qui a été livré dans 24H2 au fil de ce que l’éditeur appelle « l’innovation continue ». La nouvelle organisation du menu Démarrer et quelques subtiles améliorations de la barre des tâches devraient néanmoins être bien présentes lors de l’activation en Octobre à moins que Microsoft ne décide de les activer qu’après le déploiement massif de 25H2. Les DSI doivent néanmoins retenir que deux composants historiques disparaissent de cette nouvelle mouture ce qui peut impacter leurs scripts de maintenance et d’opérations « endpoint » : PowerShell 2.0 disparaît au profit de sa version open source « Powershell 7+ » tout comme l’outil en ligne de commande WMIC (il faudra passer sur les cmdlets et APIs modernes de l’OS). Prendre en compte ces deux disparitions doit désormais figurer au menu des « urgences à adresser » dans les équipes IT de gestion des postes.
Gouvernance du poste : plus de contrôle sur les applications préinstalléesEt puisque l’on parle du pilotage du parc installé, on retiendra également que 25H2 apporte aux environnements Enterprise/Éducation la possibilité de supprimer certains apps Microsoft Store préinstallés via GPO ou MDM CSP. De quoi affiner l’hygiène logicielle et réduire la surface d’attaque sur des postes standardisés, sans devoir maintenir des images trop spécifiques.
Si les Insiders en Release Preview peuvent installer dès aujourd’hui 25H2 via Windows Update, les organisations peuvent commencer leur prévalidation via Windows Update for Business et WSUS. Microsoft annonce aussi des images Azure Marketplace et des ISOs de test.