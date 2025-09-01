Modèle de livraison : un enablement package

Peu (pas) de nouveautés exclusives, mais des retraits à prévoir

Gouvernance du poste : plus de contrôle sur les applications préinstallées

La prochaine mise à jour annuelle de Windows 11 est passée en. Dit autrement, Microsoft en est à sa phase finale de tests et prépare son large déploiement dans les prochaines semaines. Une mise à jour qui active une pléthore de fonctionnalités diffusées tout au long de l’année dans 24H2 et dans les versions « Windows Insider » mais souvent restées inactivées. Une approche originale qui devrait rassurer les DSI et RSSI en limitant les mauvaises surprises et incompatibilités.Microsoft précise d’ailleurs queet donc un même code de base commun. Et l’installation de 25H2 se fera en réalité par un petit package d’activation, l’essentiel des nouveautés ayant en réalité déjà été diffusées mais non activées dans les différentes mises à jour mensuelles de Windows 11 depuis plusieurs mois. Certes un seul et unique redémarrage sera néanmoins nécessaire pour activer les fonctionnalités « 25H2 ». « 24H2 et 25H2 utilisent une branche de service partagée », indique l’équipe Windows Insider dans un blog, ce qui explique l’absence de rupture fonctionnelle et facilite la compatibilité applicative. Pour les environnements déjà à jour, l’impact en bande passante et en indisponibilité devrait du coup rester très limité. Le build actuellement proposé en Release Preview porte le numéroMicrosoft ne promet: l’objectif est d’aligner l’OS avec ce qui a été livré dans 24H2 au fil de ce que l’éditeur appelle « l’innovation continue ». La nouvelle organisation du menu Démarrer et quelques subtiles améliorations de la barre des tâches devraient néanmoins être bien présentes lors de l’activation en Octobre à moins que Microsoft ne décide de les activer qu’après le déploiement massif de 25H2. Les DSI doivent néanmoins retenir quedisparaît au profit de sa version open source « Powershell 7+ » tout comme l’outil en ligne de commande(il faudra passer sur les cmdlets et APIs modernes de l’OS). Prendre en compte ces deux disparitions doit désormais figurer au menu des « urgences à adresser » dans les équipes IT de gestion des postes.Et puisque l’on parle du pilotage du parc installé, on retiendra également queviaou. De quoi affiner l’hygiène logicielle et réduire la surface d’attaque sur des postes standardisés, sans devoir maintenir des images trop spécifiques.

Si les Insiders en Release Preview peuvent installer dès aujourd’hui 25H2 via Windows Update, les organisations peuvent commencer leur prévalidation via Windows Update for Business et WSUS. Microsoft annonce aussi des images Azure Marketplace et des ISOs de test.

Windows 11 confirme son adoption tardive

À lire également :

Et alors que 25H2 se précise à l’horizon, la nouvelle étude de StatCounter confirme que les parts de marché de Windows 11 sont bien passées devant celles de Windows 10 sans néanmoins atteindre la barre psychologique des 50% (il y a encore des versions de Windows 8, Windows 7 et même Windows XP qui traînent sur Internet).