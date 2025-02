Ce document présente la solution combinée de Windows 11 Professionnel et Microsoft 365, conçue pour répondre aux défis modernes de l’entreprise.

À travers trois axes majeurs – travail intelligent, sécurité renforcée et efficacité optimisée – le document explore comment cette alliance technologique peut transformer votre environnement de travail, particulièrement dans le contexte de la fin du support de Windows 10 en octobre 2025. Il offre un aperçu concret des fonctionnalités et avantages qui permettront à votre organisation de rester compétitive dans un monde professionnel en constante évolution.

