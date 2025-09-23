Windows Vista est probablement la version la plus détestée de toutes les versions de Windows. Et pourtant, le système – un peu trop en avance sur les PC de son époque – était truffé de bonnes idées et trouvailles rarement exploitables sur les machines du moment. Mais l’une d’elles, dénommée DreamScene, pourrait faire son retour.

Lorsque Windows Vista est sorti, le système avait été pensé pour des processeurs multicœurs, des disques SSD et des GPU optimisés pour les dernières avancées DirectX. Sauf que, à l’époque, bien peu de machines répondant à ses caractéristiques étaient entre les mains des utilisateurs. Certaines fonctionnalités du système étaient même tellement avancées et exigeantes en puissance qu’elles étaient réservées à une version dite « Ultimate » du système. Parmi elles, DreamScene était l’une des plus spectaculaires et contribuait à l’effet « WOW » recherché par Microsoft lors de la sortie de Vista. DreamScene permettait d’afficher une image de bureau animée sous les fenêtres.

Bien trop consommatrice de puissance CPU et GPU, la fonction n’a pas survécu au système. Microsoft l’a abandonné dès la sortie de Windows 7 et elle n’a fait son retour ni sur Windows 10 ni sur Windows 11 jusqu’à présent.

Et si Windows 10 entre en fin de vie, Windows 11 continue d’évoluer fortement chaque année. Un bidouilleur du système, « phantomofearth », vient ainsi de découvrir cacher au fin fond du code de la dernière build « Bêta Windows Insider » de Windows 11 le support des fichiers vidéo « .MP4 » comme fond d’écran !

La fonctionnalité est pour l’instant caché des Windows Insider. Il faut utiliser des outils spéciaux d’activation de fonctionnalités masquées pour y accéder. Mais clairement l’idée de DreamScene a resurgi dans les équipes de développements Windows. Le sujet semble d’ailleurs préoccuper les équipes Windows 11 depuis quelque temps déjà, puisqu’elles avaient déjà exploré un effet de parallaxe animé par l’IA en 2023, une fonctionnalité qui n’a jamais dépassé le stade expérimental.

Il faudra attendre une confirmation de Microsoft et vérifier dans les prochaines builds « Windows Insider » que la fonctionnalité est bien maintenue. Mais ces fonds d’écrans animés pour le Bureau pourraient bien être l’une des surprises de la future mise à jour Windows 11 25H2.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

