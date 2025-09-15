Quand la connexion ralentit, c’est tout le PC qui semble à la traîne. Un test de débit intégré à Windows 11 serait bien utile. Et Microsoft semble de cet avis puisqu’il expérimente un tel outil (dérivé de Bing Speed Test) sur les versions « Windows Insider » du système.

La vérité d’aujourd’hui c’est que nous sommes presque tout le temps connecté… nous et notre PC. Travail à distance, streaming vidéo, jeux en ligne, réseaux sociaux, stockage cloud, visioconférences, objets connectés, tout nous pousse et nous conduit à rester connectés quand on utilise son PC chez soi, comme en déplacement. Et souvent, quand on a l’impression que l’ordinateur rame, c’est en fait parce que la connexion Internet, dont dépendent presque toutes nos applications, rame. Selon l’endroit où l’on se trouve, le type de connexion, les conditions de connexion, voire les heures de la journée, le débit Internet peut fluctuer considérablement.

Tester son débit permet de vérifier que le service pour lequel on paye est bien fourni, de diagnostiquer des problèmes éventuels de réseau (par exemple une mauvaise box ou un routeur défaillant), d’optimiser la configuration (choix du canal Wi-Fi, position du routeur…) ou encore de s’assurer que l’expérience utilisateur sera suffisante pour l’application qu’on souhaite (streaming HD, jeux, visioconférence, etc.).

Et pour tester son débit Internet, il existe une pléthore d’outils (cf encadré). Bien sûr, ces tests Internet ont aussi leurs limites. Ils ne donnent souvent qu’un instantané du trafic, ce qui signifie que le résultat peut changer selon l’heure, le nombre d’utilisateurs sur le même réseau, ou le serveur de test choisi. Il faut aussi surveiller que le test ne soit pas pollué par d’autres usages réseau en cours (téléchargements, mises à jour automatiques…). Enfin, les tests via des navigateurs ou des sites externes introduisent des délais supplémentaires et peuvent être influencés par le navigateur ou les serveurs intermédiaires.

Reste qu’ils n’en demeurent pas moins utiles dans des contextes ponctuels et souvent quand justement on a un problème. C’est pourquoi Microsoft semble vouloir intégrer dans Windows 11 une option de test de vitesse Internet directement accessible depuis le système. Elle vient d’être découverte dans certaines versions preview « Windows Insider » récentes. En effet, un bouton « Perform speed test » a été ajouté dans le menu contextuel de l’icône réseau dans la barre des tâches, ainsi que dans les réglages rapides du Wi-Fi. Cette option permettrait de lancer un test de débit, d’un seul clic, sans avoir à chercher un site externe ou installer une application tierce.

Une telle intégration paraît une bonne idée aux multiples avantages. D’abord, la simplicité : pas besoin de mémoriser un site, ni d’installer une application dédiée. C’est plus rapide d’accès, ce qui encourage les utilisateurs à tester régulièrement leur connexion. Ensuite, cela peut aider au diagnostic basique quand la connexion semble lente, directement depuis Windows. Un autre avantage est la cohérence : l’outil intégré pourrait mieux s’intégrer à l’interface système, respecter les préférences de l’utilisateur (navigateur par défaut, langue, thèmes) sans redondance. Enfin, cela réduit le risque de tomber sur un site de test peu fiable ou bourré de publicités, car Microsoft aurait intérêt à fournir un service de confiance.

Reste que pour l’instant, la fonctionnalité n’est pas très probante puisqu’elle se contente d’appeler la fonction « Speed Test » de BING (en lançant le navigateur Edge). Ce qui paraît très basique et pas très intégré. En outre, depuis cette découverte, le site de test de Bing est aux abonnés absents. Mais la fonction n’est qu’en cours de développement et on peut donc espérer plus d’intégration et notamment l’assurance que Windows bloque (au moins partiellement) les usages parallèles de la connexion pour obtenir des mesures plus fiables.

Il faudra attendre une officialisation par Microsoft pour savoir si cette fonctionnalité va évoluer et réellement voir le jour sous Windows 11 25H2. On devrait être assez vite fixé.

Des outils et sites pour tester la vitesse de votre connexion

Voici quelques outils et sites reconnus que vous pouvez déjà utiliser pour mesurer votre débit Internet :

* Speedtest.net (par Ookla) — un classique très utilisé, mesure débit montant, débit descendant, latence. Le leader incontesté.

* Fast.com — l’outil officiel de Netflix ! Simple, rapide, surtout utile pour vérifier le débit descendant depuis les serveurs vidéos de Netflix.

* nPerf — propose des tests de débit, de latence, et aussi des mesures de performance globale de navigation.

* DegroupTest — basé sur nPerf, ce site permet de vérifier votre ligne ADSL/fibre selon la localisation.

* SpeedOf.Me — un test HTML5 simple de contrôle du débit, de la stabilité du débit et de la latence.

* OpenSpeedTest — un site simple aussi décliné en application dont le code source est disponible pour une intégration à toute sorte d’appareils.

