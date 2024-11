Microsoft a dévoilé auprès des testeurs « Insiders » de Windows de nouvelles versions des célèbres applications Paint et Notepad enrichies de fonctionnalités IA avancées… mais elles ne sont pas pour tout le monde…

Selon la rumeur, Microsoft envisagerait dans un copier-coller de la stratégie d’Apple de regrouper toutes les fonctionnalités IA intégrées au cœur de Windows sous le nom « Windows Intelligence » plutôt que Windows Copilot. En attendant une confirmation de ce changement de nom, Microsoft continue d’insuffler toujours plus de fonctionnalités IA au cœur de système et des applications qui l’accompagnent.

Cette semaine, l’éditeur a dévoilé auprès de la communauté des « Windows Insiders » de nouvelles versions de Paint et Notepad (aussi connu sous le nom de Bloc-Notes Windows).

Paint se réinvente à l’IA

Paint est l’une des plus anciennes applications Windows. Après des décennies sans réellement évoluer, l’application avait connu un relooking avec la sortie de Windows 11. Mais depuis l’apparition de l’IA générative, Microsoft se réintéresse plus attentivement à son outil de retouche d’images.

Avec la mise à jour « 24H2 », l’application avait déjà récupéré une fonctionnalité « Créateur d’image » exploitant le modèle Dall-E pour générer des images à partir de description textuelle.

Sur les « Copilot+ PC » Microsoft avait également introduit la fonction « Co-Creator » qui permet de créer un brouillon à l’écran et voir l’IA interpréter ce brouillon pour en faire une vraie création artistique.

Cette semaine, Paint s’est enrichie de deux nouvelles fonctionnalités très attendues :

* Generative Fill (remplissage génératif), permet de redimensionner le canevas d’une image, l’IA se chargeant de remplir les blancs, autrement dit de réinventer les parties inexistantes de l’image. La fonctionnalité permet également d’ajouter des éléments à l’image : il suffit de sélectionner la zone de l’image où vous voulez ajouter quelque chose, puis, par un prompt, d’indiquer l’objet à ajouter.

* Generative Erase (gomme générative) est un nouvel outil IA qui vous aide à supprimer les objets indésirables d’une image, en comblant l’espace vide laissé derrière pour donner l’impression qu’ils n’ont en réalité jamais existé.

Attention, ces fonctionnalités sont réservées aux Copilot+ PC sous Snapdragon X ! Elles seront aussi disponibles sur les « Copilot+ PC » en Intel et AMD mais ne seront pas disponibles sur les PC classiques car elles utilisent les capacités des NPU intégrés !

Un Notepad plus musclé

Depuis l’introduction de Windows 11, le bloc-notes Windows subit une véritable sûre de jouvence. Après l’introduction des onglets, Microsoft lui insuffle de l’IA pour le rendre plus intelligent.

L’application s’enrichit ainsi d’une fonction « Réécriture » (Rewrite) qui permet de réécrire le texte sélectionné. Vous pouvez reformuler des phrases, ajuster le ton et modifier la longueur de votre contenu selon vos préférences pour affiner votre texte.

La fonction Réécrire dans Notepad est disponible en préversion pour tous les utilisateurs « Insiders » de Windows 11 dans les régions suivantes : États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada, Italie et Allemagne.

Mais il y a là aussi un bémol. L’utilisation de ces fonctionnalités nécessite des « Crédits IA ». Par défaut, chaque utilisateur d’un compte Microsoft reçoit 15 crédits IA gratuits tous les mois. Les abonnés à Microsoft 365 ont droit à 60 crédits IA par mois. Les abonnés au programme « Copilot Pro » ont un accès prioritaire et illimité à cette fonctionnalité IA dans Notepad.

Voir ainsi l’IA enrichir des applications Windows bien connues leur redonne un second souffle et libère la créativité de chacun. Mais ces nouveautés tracent également les grandes lignes d’un futur de Windows où toutes les fonctionnalités IA – lorsqu’elles ne seront pas exécutées par le NPU d’un Copilot+ PC – nécessiteront un abonnement payant supplémentaire. Et pour l’instant, Microsoft doit encore parcourir un long chemin pour démontrer la valeur réelle de ces fonctionnalités IA et justifier l’investissement réclamé.

