Qualcomm vient de publier les résultats de son quatrième trimestre fiscal, le troisième trimestre calendaire (Q3-2024) qui confirment la pertinence de sa stratégie de diversification et un retour en force des smartphones sur fond de fonctionnalités IA.

Les résultats trimestriels de Qualcomm sont significativement supérieurs aux attentes de Wall Street. Le créateur de processeurs pour mobiles, PC et le monde de l’embarqué, affiche un Chiffre d’Affaires trimestriel de 10,24 milliards de dollars en hausse de 19% (par rapport au Q3-2023). Mais, surtout, son bénéfice net trimestriel a presque doublé en un an pour atteindre 2,92 milliards de dollars.

Une diversification réussie au-delà du mobile

Si l’activité historique des puces pour smartphones reste prépondérante avec 6,1 milliards de dollars de revenus (+12%), c’est la division automobile qui affiche la plus forte croissance. Avec 899 millions de dollars de chiffre d’affaires, elle bondit de 86% sur un an, marquant un cinquième trimestre consécutif de progression.

« Nous continuons à transformer Qualcomm d’une entreprise de communications sans fil en une société d’informatique connectée pour l’ère de l’IA », explique son CEO Cristiano Amon. Cette stratégie se reflète notamment dans la division « Internet des objets – IoT », qui englobe les puces pour applications industrielles et la réalité virtuelle, en hausse de 22% à 1,68 milliard de dollars.

Mais un chiffre manque à l’appel. Celui des ventes des Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus qui équipent les « Copilot+ PC ». Apparemment, ces ventes sont intégrées à la division « IoT » qu’il faudra donc surveiller de près dans les prochains trimestres pour déterminer si la sauce « Windows on ARM » prend enfin ou pas.

Perspectives optimistes et confiance des marchés

Pour le trimestre en cours, Qualcomm table sur des revenus compris entre 10,5 et 11,3 milliards de dollars, une prévision supérieure au consensus des analystes. Dans le secteur automobile, la société anticipe une croissance de 50% sur un an.

Cette confiance s’appuie notamment sur le rebond du marché des smartphones Android, particulièrement en Chine, et sur un carnet de commandes solide dans l’automobile. Le groupe a par ailleurs annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars, témoignant de sa solidité financière.

Mais ce troisième trimestre calendaire correspond en réalité au quatrième trimestre fiscal de l’entreprise qui a donc également publié ses résultats annuels. Sur l’ensemble de l’exercice 2024, Qualcomm enregistre un chiffre d’affaires de 33,19 milliards de dollars, en progression de 9% par rapport à 2023, confirmant la pertinence de sa diversification. Notamment dans l’univers de l’automobile à l’heure des « software defined vehicules ». La division « automobile » affiche un CA annuel de 1,9 milliard de dollars en hausse de 55% et surtout un nouveau record annuel pour Qualcomm. La division IoT affiche un déclin annuel de 8% avec un CA 2024 de 5,4 milliards de dollars, ce qui éclaire quand même l’impact positif des composants PC sur les résultats du dernier trimestre.

Cette performance globale a été saluée par les marchés, l’action prenant 4% lors des échanges après-Bourse. Le titre est notamment porté par les perspectives prometteuses dans l’IA embarquée, domaine dans lequel Qualcomm développe des solutions depuis 2017.

