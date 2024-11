Comme à priori tous les GAFAM mais contrairement à bien des acteurs de la Tech, Apple affiche une belle performance en ce troisième trimestre 2024 calendaire (qui correspond à son quatrième trimestre fiscal) avec un chiffre d’affaires de près de 95 milliards de dollars. Mais Wall Street s’inquiète de sa fin d’année… Parallèlement, Apple annonce le rachat de Pixelmator…

Les GAFAM semblent imperméables aux crises, aux incertitudes politiques des USA et à l’inquiétude ambiante mondiale. Après les excellents résultats de Google et Microsoft, c’est au tour d’Apple d’afficher sa bonne santé en dépassant les attentes de Wall Street.

Avec 94,93 milliards de dollars de chiffre d’affaires (en croissance de 6%) et un bénéfice trimestriel de 14,73 milliards de dollars. Petite ombre au tableau, les bénéfices sont en recul exceptionnellement de 31% et pour une raison bien claire : Apple a dû payer durant ce trimestre une amende de 10,2 milliards de dollars à l’Union européenne !

Cette amende reste un incident particulier et les performances de la firme de Cupertino sont plutôt rassurantes. Les résultats dépassent les attentes de Wall Street grâce à un très bon démarrage de l’iPhone 16, première génération estampillée « Apple Intelligence ». Ainsi, la division iPhone a rapporté un chiffre d’affaires de 46,22 milliards de dollars (en croissance de 5% par rapport à Q3-2023). Wall Street y voit un meilleur démarrage de l’iPhone 16 comparé à l’iPhone 15.

L’iPad aussi voit ses ventes en légère croissance pour atteindre un CA trimestriel de 6,95 milliards de dollars.

Plus surprenant, le Mac est en croissance de 1,7% pour atteindre un CA trimestriel de 7,74 milliards de dollars alors que les rumeurs de renouvellement de la gamme courraient déjà. Un rebond aligné sur le timide redécollage du marché PC. Les récents lancements des Mac mini, iMac et MacBook Pro en processeurs M4, M4 Pro et M4 Max devraient offrir un coup de boost à la division au trimestre prochain.

La division des « Wearables » qui comporte également les accessoires et IoT est en très légère baisse mais son CA trimestriel se maintient au-dessus des 9 milliards de dollars soit plus que le Mac ou l’iPad.

Enfin les services demeurent le second pilier de la marque et affichent une croissance de 12% avec un CA trimestriel de près de 25 milliards de dollars.

Un bon trimestre mais une année moyenne

Ce troisième trimestre calendaire correspond aussi chez Apple au quatrième trimestre fiscal. La firme de Cupertino clôture donc son année avec un chiffre d’affaires de 391 milliards de dollars (en hausse de 2%) pour un bénéfice net de 93,7 milliards de dollars, bien évidemment handicapé par la grosse amende européenne, et donc en baisse de 3,36%. L’année 2024 n’aura donc pas été une grande année de croissance pour Apple qui aura néanmoins confirmé sa résilience et l’attractivité de ses produits. L’iPhone reste le pilier principal du groupe puisque ses ventes (201 milliards de dollars de CA annuel) représentent plus de la moitié des revenus (51,45%). Les services en ligne sont l’un des principaux leviers de croissance puisque c’est de très loin la division qui réalise la plus forte croissance avec près de 13% d’augmentation. Si le Mac a vu ses ventes très légèrement augmenter (29,9 milliards de CA annuel contre 29,3 en 2023), les ventes d’iPad et de Wearables sont, elles, plus significativement orientées à la baisse (-5% et -7% respectivement).

Ces résultats annuels moyens et des perspectives de croissance de 3% seulement au prochain trimestre expliquent pourquoi Wall Street a réagi à la baisse à ses annonces d’Apple malgré le bon démarrage de l’iPhone 16.

Apple acquiert Pixelmator

Parallèlement, on a appris l’acquisition de Pixelmator par Apple, information annoncée par la société acquise et non par l’acquéreur. Pixelmator, une entreprise lituanienne fondée en 2007 par les frères Dailide, est connue pour ses applications d’édition photo sur les plateformes Apple. Bien que les détails financiers n’aient pas été divulgués, l’équipe Pixelmator continuera à maintenir ses applications existantes en attendant l’approbation des régulateurs. Cette acquisition pourrait permettre à Apple de renforcer son offre d’outils créatifs professionnels, complétant ainsi sa gamme existante qui inclut Final Cut et Logic Pro. L’équipe Pixelmator, qui s’est toujours inspirée de la philosophie d’Apple, voit cette acquisition comme une opportunité d’atteindre un public plus large. Apple n’a pas dévoilé ses plans à moyen terme quant à l’intégration des fonctionnalités de Pixelmator au cœur des outils de retouche photo de l’iPhone et du Mac.

À lire également :