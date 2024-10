À l’occasion de sa folle semaine d’annonces, Apple a officiellement lancé Apple Intelligence aux États-Unis avec les mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Et la firme a, enfin, dévoilé la date de sortie européenne de son IA.

Annoncée lors de la WWDC en juin dernier, Apple Intelligence est une suite de fonctionnalités IA ancrée au cœur des systèmes Apple et du quotidien de ces utilisateurs. En « preview » depuis le lancement des iPhone 16 il y a quelques semaines, l’IA d’Apple franchit une nouvelle étape clé cette semaine avec une disponibilité générale officielle introduite avec les mises à jour 18.1 d’iOS et iPadOS mais aussi de macOS Sequoia 15.1 qui anime notamment les nouveaux iMac 2024 en M4 lancés ce Lundi.

Apple Intelligence est officiellement disponible mais ce toutes les fonctionnalités IA annoncées ces derniers mois ne le sont pas pour autant. Les mises à jour iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2, actuellement disponibles en version bêta pour les développeurs, apporteront une nouvelle série de fonctionnalités Apple Intelligence. Parmi elles, on compte Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, Image Wand et l’intégration complète de ChatGPT.

Une IA déployée progressivement aux USA

La mise à jour introduit une première série de fonctionnalités Apple Intelligence, notamment des outils d’écriture intégrés, le nettoyage d’images, des résumés d’articles et une expérience Siri repensée avec une entrée de texte. Ces innovations sont le fruit d’un modèle d’IA allégé et spécifique à Apple, optimisé pour les NPU de ses puces A16/A17 et de ses processeurs M1, M2, M3, M4.

Après avoir téléchargé la mise à jour, les utilisateurs américains seront invités à activer Apple Intelligence. Une fois l’IA activée, ils se verront placer sur une liste d’attente, un processus qui ne devrait pas dépasser quelques heures. Cette approche inhabituelle permet à Apple de préparer ses serveurs pour les importantes demandes de calcul liées à ces nouvelles fonctionnalités.

Une arrivée en Europe au printemps 2025

Parallèlement à ce lancement américain, Apple a confirmé qu’Apple Intelligence sera déployé officiellement en Europe à partir d’avril 2025.

Les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac dans l’Union européenne pourront ainsi accéder à la plupart des fonctionnalités phares, y compris les outils d’écriture, la fonction Genmoji, un Siri repensé avec une compréhension linguistique enrichie, l’intégration de ChatGPT, et bien plus encore.

Au passage, on apprend que les utilisateurs de Mac avec une puce Apple Silicon dans l’UE peuvent déjà accéder à Apple Intelligence avec macOS Sequoia 15.1. Cette fonctionnalité est cependant limitée aux Mac dont le système d’exploitation et la langue de Siri sont configurés en anglais (États-Unis).

Conformité avec les régulations européennes

Selon Apple, ce déploiement retardé en Europe st la conséquence de multiples préoccupations liées à la conformité avec le Digital Markets Act (DMA) de l’UE et à l’AI Act. La firme explique avoir travaillé en étroite collaboration avec les régulateurs européens pour s’assurer que les fonctionnalités d’Apple Intelligence respectent les normes européennes en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs.

