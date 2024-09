Comme prévu, Apple a dévoilé hier soir ses nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max dopés par un nouveau processeur A18 au NPU boosté et conçus pour l’IA Apple Intelligence dont l’essentiel des fonctionnalités ne seront pas disponibles en France avant 2025…

Les iPhone 16 sont là… Pas leur IA… C’est en résumé ce qu’il faut retenir de la conférence de lancement de rentrée d’Apple, conférence généralement dédiée au lancement des nouveaux iPhones.

Une conférence de lancement pré-enregistrée et sans véritable âme surtout centrée sur l’IA et sur les performances photographiques.

Force est de reconnaître que mis à part le nouveau bouton tactile qui change l’expérience utilisateur du photographe, il n’y avait pas grande surprise à se mettre sous la dent.

Un A18 pour booster une IA vraiment pas prête

Tous les nouveaux iPhones 16 sont dotés d’un nouveau processeur A18 donné comme 17% plus rapide et 20% plus économe que la précédente génération mais surtout doté d’un nouveau NPU d’une puissance de 35 TOPS qui au final est assez en dessous des attentes si on la compare au NPU 45 TOPS des nouveaux Qualcomm Snapdragon X ou au NPU 50 TOPS des derniers Intel Core Ultra 200V, même si la comparaison n’est pas juste puisqu’il s’agit là de processeurs PC et non smartphones (Qualcomm n’a jamais officiellement dévoilé la performance en TOPS du NPU des Snapdragon 8s Gen 3 que la rédaction estime entre 35 et 42 TOPS). Autre attrait de ce A18, l’apparition du support du Wi-Fi 7.

Car tout l’intérêt de ces nouveaux smartphones, c’est qu’ils ont été conçus pour Apple Intelligence, l’IA embarquée au cœur de iOS 18. On s’attendait à un festival de nouveaux usages et de nouveautés IA mais on a en réalité eu surtout droit à un « replay » de ce qu’Apple avait dévoilé à la WWDC. Apple Intelligence promet d’améliorer vos écrits, de résumer vos notes, d’intégrer harmonieusement ChatGPT pour une utilisation fréquente, et de simplifier vos tâches quotidiennes. Au chapitre des nouveautés attendues, on retiendra l’apparition d’une version améliorée de Siri qui offrira une assistance plus utile en comprenant mieux l’activité de l’utilisateur grâce à sa compréhension du langage naturel et son intégration à votre quotidien (et vos données personnelles). Autre nouveauté, Visual Intelligence n’est autre que l’adaptation par Apple de Google Lens, autrement dit l’analyse d’images prises avec les appareils photo.

Visual Intelligence sera disponible d’ici la fin de l’année, ce qui ne sera pas le cas de multiples fonctionnalités IA présentées. Ces dernières seront insufflées au fur et à mesure des prochaines et des prochains mois dans iOS par des mises à jour gratuites. Apparemment, Apple est en retard sur son planning et son Apple Intelligence est encore en construction. En outre, comme Apple l’avait déjà confirmé, ces fonctions IA ne seront disponibles qu’en Anglais et hors Europe. Pour une disponibilité en Français, il faudra encore attendre plusieurs mois, Apple se contentant de préciser qu’elles seront disponibles l’année prochaine (faudra-t-il attendre l’iPhone 17 ?). Dernier détail, Apple a confirmé que seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourront également bénéficier d’Apple Intelligence. Aucun autre iPhone (pas même les 15 et 15 Plus) n’en bénéficiera. Apple Intelligence reste donc une fonctionnalité iPhone 16.

Un bouton physique en plus et iOS 18

L’autre grosse nouveauté de l’année, c’est l’apparition d’un nouveau bouton physique. Cette touche « Caméra » peut s’enfoncer (pour déclencher la prise de vue) est aussi tactile et peut repérer une courte pression (pour réaliser le focus) ou un glissement de doigt (pour contrôler le Zoom).

On notera également que toute la gamme « iPhone 16 » hérite désormais du fameux bouton « Action » programmable introduit sur les iPhone 15 Pro l’an dernier.

Tous les nouveaux iPhones seront livrés avec iOS 18 qui outre l’intégration d’Apple Intelligence présente quelques améliorations dont les plus importantes sont la personnalisation de l’écran d’accueil (avec le placement libre des applications et la customisation des icônes), la prise en charge du protocole RCS (avec la possibilité de mettre en forme du texte et de programmer des messages dans iMessage), un nouveau design pour le Centre de Contrôle (avec plusieurs panneaux pour les widgets), et le paiement par tapotement dans Wallet.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus

L’an dernier, Apple avait coincé ses iPhones 15 et 15 Plus sur l’ancienne génération de processeurs. Cette fois, les iPhone 16 et 16 Plus embarquent bien un processeur A18 qui reste néanmoins bridé par rapport à celui des iPhone 16 Pro et Pro Max. Ce processeur embarque un CPU à 6 cœurs (2 cœurs Performance et 4 cœurs Efficience), un GPU à 5 cœurs et un NPU à 16 cœurs. Ces iPhones embarquent 8 Go de RAM.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont identiques et se différencient par leur taille d’écran (6,1 pouce pour le 16, 6,7 pouces pour le 16 Plus) et donc leurs dimensions, par leur poids (170g pour le 16, 199g pour le Plus) mais aussi par leur autonomie (22 heures de vidéo pour le 16, 27 heures de vidéo pour le Plus). Tous deux sont déclinés en plusieurs coloris : Noir, Blanc, Rose, Vert Sarcelle, Bleu Outremer.

Côté caméra, c’est bien mieux que pour la génération 15. On y trouve un capteur Fusion 48 Mpx qui combine un téléobjectif 2x (restreint à 12 Mpx ?) avec stabilisation optique et un capteur 12 MPx avec ultra grand-angle et mode Macro. La caméra frontale est dotée d’un capteur 12 Mpx avec stabilisation électronique.

L’iPhone 16 démarre à 969 euros (pour 128 Go de stockage).

L’iPhone 16 Plus démarre à 1119 euros (pour 128 Go de stockage).

Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Les Pro et Pro Max restent les fleurons de la gamme mais on retiendra cette année que le « Pro » bénéficie cette fois des mêmes capacités photo que le « Pro Max », ce qui en fait un appareil bien plus intéressant que l’an dernier.

Les Pro et Pro Max bénéficient d’un processeur « A18 Pro » dont la principale différence avec le « A18 » des iPhones 16 & 16 Plus semblent être la partie GPU. On retrouve en effet un CPU 6 cœurs (2 P, 4 E) et un NPU 16 cœurs, mais le GPU passe ici à 6 cœurs au lieu de 5.

Tout l’intérêt des « Pro » réside bien évidemment dans leur partie Photo. Si on retrouve comme sur les 15 Pro Max un appareil Fusion 48 MPx (avec téléobjectif x2 en 12 MPx) et un téléobjectif 5x en 12 MPx avec stabilisation optique, le capteur grand angle (avec position Macro) passe lui en 48 Mpx.

Côté enregistrement vidéo, il est désormais possible de capturer un flux 4K en 120 images par seconde.

Les Pro et Pro Max sont disponibles en 4 coloris : Titane Noir, Titane Blanc, Titane Naturel et Titane Sable. Le Pro bénéficie désormais d’un écran de 6,3 pouces pour un poids de 199 g et une autonomie en vidéo de 27 heures. Le Pro Max s’agrandit à 6,9 pouces pour un poids de 227 g et une autonomie de 33 heures.

L’iPhone 16 Pro démarre à 1.299 euros pour 128 Go de stockage.

L’iPhone 16 Pro Max démarre à 1.479 euros avec 256 Go de stockage.

