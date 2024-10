Apple a annoncé cette semaine, via un simple communiqué de presse, le lancement d’un nouvel iPad Mini, première mise à jour depuis 2021 pour la plus petite tablette de sa gamme. Disponible en magasin à partir du mercredi 23 octobre, le nouvel iPad Mini démarre à 499 $ et s’offre au passage l’IA Apple Intelligence.

L’iPad Mini tient une place particulière dans la gamme des tablettes Apple. Et pas forcément la place favorite, puisque c’est sans doute le modèle qui connait le moins d’évolution depuis la création de la gamme. Il a pourtant un marché bien a lui et a souvent trouvé sa place en entreprise par sa compacité.

Alors forcément, tout nouvel iPad mini attire l’attention de la rédaction. Surtout lorsque celui est introduit au moment même où Apple prépare sa révolution Apple Intelligence.

Des performances améliorées

Le nouveau modèle est équipé de la puce A17 Pro (celle des iPhone Pro/Max de 2023), offrant un CPU 30 % plus rapide, un GPU 25 % plus rapide et un Neural Engine deux fois plus performant que la version précédente. La puce comporte 6 cœurs CPU (2 cœurs Performance, 4 cœurs Efficience), un GPU 5 cœurs et un NPU 16 cœurs.

Surtout, l’intégration de cette puce – bien qu’en retard sur le A18 des iPhone 2024 – permet à Apple d’y insuffler ses technologies Apple Intelligence.

Bonne nouvelle pour les artistes et créateurs, cet iPad Mini est aussi compatible avec l’Apple Pencil Pro. Cet accessoire offre des fonctionnalités avancées comme le « squeeze », le « barrel roll » et un retour haptique, ainsi que la fonction « hover » qui permet de visualiser précisément l’orientation d’un outil avant de dessiner.

Le modèle de base offre désormais 128 Go de stockage, doublant ainsi la capacité précédente de 64 Go. L’appareil se contente d’un Wi-Fi 6E mais dispose d’un port USB-C amélioré capable de transférer des données jusqu’à 10 Gbps, soit deux fois plus rapide que le modèle précédent. Apple le décline également en version cellulaire 5G.

Côté photo, on retrouve à l’arrière un objectif Grand-angle 12 mpx avec zoom numérique x5 et capture vidéo en 4K jusqu’à 60 images/sec ainsi qu’un capteur frontal ultra grand-angle de 12 Mpx.

Un design familier avec de nouvelles couleurs

Si le design reste globalement inchangé, Apple introduit de nouvelles options de couleurs : Gris sidéral, Mauve, Bleu et Lumière stellaire (aussi appelé Blanc dans le langage quotidien) !

« L’iPad Mini s’adresse à un large éventail d’utilisateurs et a été conçu pour l’Apple Intelligence, offrant de nouvelles fonctionnalités intelligentes qui sont puissantes, personnelles et privées » explique Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits chez Apple.

Le nouvel iPad Mini est disponible en précommande dès aujourd’hui et sera officiellement lancé le 23 octobre. Les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence seront déployées avec la sortie d’iOS 18.1 le 28 octobre. Son prix démarre à 609 euros pour la version WiFi 128 Go.

