Les liseuses n’ont plus l’aura qu’elles avaient à leurs débuts, remplacées par les tablettes multimédias bien plus versatiles. Mais, chez les grands lecteurs, rien ne remplace leur lisibilité, praticité, légèreté et autonomie. Amazon annonce un rafraîchissement de toute la gamme Kindle avec l’apparition d’un modèle couleur, véritable innovation technologique.

La grande particularité des liseuses du marché face aux mini-tablettes résident dans leur écran à technologie e-ink. Ses écrans offrent des caractéristiques très différentes des écrans LED ou OLED. D’une part, ils sont extraordinairement lisibles même en pleine lumière solaire (plus l’écran est éclairé, plus il est lisible en réalité). D’autre part, leur affichage est persistant : autrement dit, pour passer à l’image suivante il faut effacer l’affichage, mais même sans alimentation électrique, l’image persiste. Les liseuses sont ainsi infiniment moins consommatrices de batteries et offrent généralement une autonomie d’un à trois mois !

Des qualités qui expliquent pourquoi certaines entreprises adoptent des liseuses dans un cadre professionnel pour permettre à des techniciens de terrain de consulter des guides de maintenance, des pilotes d’avion d’avoir à portée de main l’ensemble des documentations sous forme numérique, des vendeurs en boutique d’accéder à des modes d’emploi et fiches d’informations, etc.

La principale limitation de ces écrans e-ink (outre leur faible réactivité) est qu’ils sont monochromes. Ce qui n’était pas gênant pour les Kindle et consorts jusqu’à ce que les bibliothèques intégrées ne se mettent à proposer des BD, des mangas et des magazines.

Depuis, les utilisateurs rêvent d’écrans e-ink en couleur. Un rêve devenu réalité en début d’année avec l’arrivée des liseuses Clara Color et Libra Color de Kobo. D’autres (TCL, Vivlio) se sont essayés avant à l’écran e-ink color sans grand succès car la technologie est loin d’être simple à mettre en œuvre.

Avec 80% du marché américain, Kindle est le grand leader des liseuses et du marché du livre numérique. Et sa réponse était attendue. Cette semaine, Amazon a entièrement modernisé sa gamme Kindle et lancé son premier modèle couleur.

Tout Kindle… mais en couleur !

La Kindle Colorsoft dispose donc d’un écran e-ink en couleur de 7 pouces. La technologie utilisée est un développement maison et semble différente de celle exploitée par Kobo. Elle s’appuie sur un mécanisme de 5 filtres superposés pour reconstituer les couleurs associés à un nouveau guide lumineux avec des LED au nitrure qui, combinées à des algorithmes sur mesure, améliorent les couleurs et augmentent la luminosité, le tout sans dénaturer les détails. En pratique, les couleurs sont légèrement pastel comme dans certains anciens magazines papier, mais l’affichage demeure très contrasté et très doux pour les yeux. Mieux encore, cet affichage couleur impacte peu l’autonomie qui reste estimée à 8 semaines selon Amazon. Et l’utilisation d’un processeur plus rapide permet d’avoir un affichage plus réactif lorsqu’on « tourne » la page.

Mieux encore, la Kindle Colorsoft est waterproof pour pouvoir lire dans son bain ou au bord de la piscine sans risque et la liseuse intègre un système de recharge sans fil. Comptez 300 euros pour la version 32 Go.

Une gamme renouvelée

Outre ce nouveau modèle couleur, le reste de la gamme a droit à un rafraîchissement bienvenu.

La Kindle de base (109,99 €) bénéficie d’un nouvel écran plus lumineux et plus précis (300 ppi), pèse 158 grammes, possède 16 Go de stockage intégré et son affichage est plus réactif. Il est disponible dans un nouveau coloris vert matcha.

La Kindle Paperwhite (169,99 €), le modèle le plus populaire, bénéficie d’un nouvel écran de 7 pouces (contre 6,8 précédemment) et d’un nouveau processeur offrant un scrolling plus rapide et une rotation des pages accélérée de 25%. Malgré son extrême finesse, Amazon promet 3 mois d’autonomie ! Elle est waterproof et est aussi déclinée en version « Signature » avec 32 Go de stockage, chargement sans fil et ajustement automatique de la luminosité.

Enfin, le modèle Kindle Scribe (429,99 € en version 16 Go) avec son grand écran 10,2 pouces et son stylet de prise de notes se révèle non seulement plus rapide mais également plus intelligent grâce à de nouvelles fonctionnalités IA intégrées comme le résumé de pages ou le classement optimisé des notes.

Les nouvelles Kindle sont en précommandes dès aujourd’hui sur le site français d’Amazon. Elles seront disponibles à partir du 30 octobre.

