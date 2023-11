Sans surprise, AWS a beaucoup parlé IA lors de son keynote d’ouverture de la conférence Re:Invent 2023. Mais l’hyperscaler a surtout dévoilé sa réponse à Google Duet AI et Microsoft Copilot : Amazon Q.

S’il ne faut retenir qu’une information de cette première journée d’AWS Re:Invent 2023, c’est sans doute celle-ci : Amazon annonce le lancement de « Q », un chatbot spécifiquement pensé pour l’univers des entreprises et du travail. Sécurisé et sachant respecter la confidentialité attendue par toute entreprise, « Amazon Q » peut être personnalisée aux besoins de l’entreprise qui l’adopte.

Dit autrement, « Amazon Q » est la réponse d’Amazon à Microsoft 365 Copilot (plus exactement Copilot Business Chat) et à Duet AI.

À bien y regarder, Amazon Q semble se focaliser aujourd’hui sur deux aspects : le Business et AWS.

« Q », générateur d’IA générative personnalisée

D’une part, « Q » s’évertue à répondre aux questions métiers de ses utilisateurs. Mais il peut surtout être totalement personnalisé. Un peu à la manière d’un GPTs d’OpenAI, Amazon Q peut personnaliser ses interactions avec chaque utilisateur en fonction des identités, des rôles et des autorisations existants au sein de l’organisation. Pour cela il est capable de se connecter aux données de l’utilisateur et de l’entreprise au travers de 40 connecteurs intégrés (pour se lier aux services data d’AWS mais aussi à Microsoft 365, Dropbox, ServiceNow, Google Drive, Zendesk ou Salesforce) et de synthétiser toute cette volumétrie de données propres à l’organisation pour fournir des réponses détaillées et contextualisées. Il génère alors un chatbot (sous forme d’application Web) spécialement formé aux métiers et aux données de l’entreprise, voire formé à un utilisateur donné, ses usages et ses données.

Une personnalisation qui différencie « Q » des Microsoft Copilot, ChatGPT et autre Duet AI. Selon AWS, Q se distingue également par sa capacité à s’engager dans des échanges conversationnels naturels pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes mais aussi par sa capacité à fournir des citations et de la documentation pour étayer ses réponses, permettant aux utilisateurs de vérifier les informations fournies par le chatbot.

Q va bien sûr au-delà de la simple réponse aux questions. Il peut générer ou résumer du contenu comme des articles de blog, des communiqués de presse et des e-mails, analyser les résultats des campagnes marketing pour fournir des rapports sommaires pour les revues exécutives ou encore prendre des actions pour le compte de l’utilisateur grâce à un ensemble de plugins configurables.

« Q », votre assistant dans la galaxie de services AWS

Mais « Q » est aussi un expert d’AWS. Il a été également pensé pour aider tout utilisateur d’AWS à créer, déployer, opérer les applications et workloads sur AWS.

Directement intégré dans la console de gestion AWS, il aide les développeurs et les IT à rester à jour avec les dernières technologies AWS, à répondre à toutes les questions en se référant à la documentation, à utiliser les services et fonctionnalités AWS, à gérer le cycle de vie complet des applications, à équilibrer les priorités entre le développement de nouvelles capacités et la maintenance des offres existantes, à adopter les bonnes pratiques, etc. Il peut également dépanner des problèmes tels que des problèmes de connectivité réseau et s’intégrer à CodeWhisperer d’Amazon pour générer des tests et des plans pour des logiciels. Q peut également effectuer automatiquement des modifications de code pour les développeurs, corriger les bugs dans les codes, et même transformer des anciens codes en codes modernes ((Java et .NET).

Avec un prix de départ de $20 par utilisateur et par mois pour un accès de base et une version avec des fonctionnalités de développeur supplémentaires à $25 par utilisateur et par mois, Q se positionne de manière très compétitive face à ses concurrents Microsoft 365 Copilot et Duet AI for Google Workspace, tous deux facturés 30$ par mois et par utilisateurs.

À lire également :