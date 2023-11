En ouverture de sa grande conférence annuelle, AWS est allé faire ses emplettes chez Amazon et reconditionne les fameux Fire TV Cube en « Thin Client » pour le DaaS et ses offres de service WorkSpaces et AppStream…

La grand-messe annuelle d’AWS, « Re:Invent 2023 », a ouvert ses portes hier soir même si les Keynotes n’auront lieu que ce soir. En attendant de découvrir le flot d’annonces sur l’IA, l’évolution des services et des infrastructures Cloud d’Amazon, et les surprises qui accompagnent toujours « Re:Invent », AWS lâche une première surprise : un « Thin Client » pour l’offre DaaS Amazon Workspaces.

Et ce « Thin Client » est bien connu du grand public puisqu’il s’agit tout simplement d’une version repackagée du « Fire TV Cube 4K » !

Pour ceux qui ne connaissent pas cet appareil, rappelons qu’Amazon possède sa propre gamme de « box TV », les Fire TV. Ces boîtiers, animés par un système dérivant d’Android, permettent d’ajouter à des TV non connectées toutes les apps utiles tels que Netflix, Prime Video, Disney+ et consorts.

Le gros avantage de ces petits boîtiers (déclinés sous forme de clés HDMI ou d’un Cube), c’est qu’ils sont très accessibles. Le plus puissant d’entre eux n’est autre que le Fire TV Cube, un appareil multimédia, doté d’un CPU octo-core, de 2 Go de RAM, de ports USB, du Wi-Fi 6E et d’un port Ethernet. Il fait à la fois office d’enceinte Alexa et de Box TV.

Dans la pratique, AWS a récupéré le hardware du Fire TV cube, mais en a modifié le logiciel interne pour lancer automatiquement le client « Amazon Workspaces Client » permettant la prise de contrôle des bureaux déportés dans le Cloud du service DaaS « Amazon Workspaces ». Seule différence notable entre le « Fire TV Cube » et le « Worskpaces Thin Client », la sortie vidéo est bridée au Full HD 1080p (au lieu du 4K) sur le client léger.

Le logiciel client intégré supporte les vrais bureaux Windows déportés de « Amazon Workspaces », l’affichage simplement du navigateur déporté « Amazon Worspaces Web » ou encore l’affichage direct d’une application streamée via le service « Amazon AppStream 2.0 ».

Par ailleurs, on notera que l’appareil semble être animé par un système « Fire OS Enterprise » dont on se demande s’il ne serait pas en réalité dérivé du projet « Vega OS » plutôt que du « Fire OS 7 » basé sur Android. Ce qui est sûr, c’est que cet OS « Entreprise » dispose d’une console d’administration dans le Cloud pour gérer tout le parc de Thin Client depuis un unique tableau de bord.

AWS commercialise ce « Amazon Workspaces Thin Client » seul ou avec un hub USB permettant la connexion de deux écrans, d’un clavier, d’une souris et d’autres périphériques USB.

L’idée est excellent, dommage qu’elle ne soit réservée qu’aux services AWS. Du coup, on se prend à rêver qu’il soit possible de porter sur le Fire TV Cube standard d’autres clients comme le Remote Desktop de Windows 365 ou le client Shadow des offres Shadow PC.

