L’idée d’un PC dans le cloud qui vous suive où que vous soyez, quel que soit la machine entre vos mains, fait son chemin. L’hébergeur français Shadow, autrefois spécialisé dans les postes de gaming cloud, lance un PC bureautique dans le cloud à petit prix !

Voilà une offre qui sonne comme un énorme pavé dans la marre encore naissante du DaaS (Desktop as a Service). L’hébergeur français Shadow lance une nouvelle offre « Essential » qui met au tapis la concurrence à commencer par celle de Microsoft et son bien trop coûteux Windows 365.

Pour 9,99 € TTC par mois, l’offre Shadow PC Essential propose un « Cloud PC » doté d’un processeur 4 cœurs, de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage SSD (256 Go en offre de lancement). Chez Microsoft, l’offre de base équivalente (mais limitée à 2 cœurs CPU) coûte plus de 37 euros, soit presque 4 fois plus !

Contrairement aux autres offres de Shadow qui proposent des postes de gaming, de développement ou de création graphique, l’offre Essential ne comporte pas de GPU. Elle n’en demeure pas moins rapide puisque animée par des cœurs Intel Xeon et bénéficiant d’une bande passante Internet d’un gigabit. Elle se destine d’abord aux besoins bureautiques et de navigation Web.

Elle s’adresse aux étudiants, aux indépendants et à toutes les entreprises en quête de poste de travail virtualisé pour simplifier leur administration, sécuriser les usages hybrides et s’inscrire dans une démarche de sobriété numérique. En effet, l’utilisation d’un PC cloud permet de proposer un PC Windows accessible de n’importe où depuis n’importe quel appareil (y compris un Mac ou une tablette avec clavier et navigateur Web) qui évite le stockage de documents en local, prolonge la durée d’utilisation des postes physiques et limite les conséquences d’un vol ou de la casse d’un PC mobile.

Et à l’heure où la « souveraineté » est au cœur de la préoccupation de bien des DSI, rappelons que Shadow est un acteur français et que ses machines sont hébergés dans des datacenters en France.

Offre professionnelle, les postes « Shadow PC Essential » s’administrent aisément depuis l’interface cloud Shadow Business Manager.

L’offre est sans engagement. Pour le lancement, une offre spéciale permet de profiter d’un stockage de 256 Go au lieu des 128 Go de base (auxquels il faut ajouter 20 Go d’espace offert sur Shadow Drive, l’offre de stockage en ligne de l’hébergeur). Pour en bénéficier : Shadow PC

Seul bémol, ces Cloud PC fonctionnent exclusivement sous Windows 10 Home et non sous Windows 11.

