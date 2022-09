Amazon lance un nouveau modèle de liseuse Kindle dotée d’un stylet et de fonctionnalités de prises de notes avancées. Un outil qui pourrait aussi séduire les entreprises pour des cas d’usage particuliers. Mais le géant du e-commerce avait aussi plein d’autres nouveautés à présenter…

Les vraies liseuses se démarquent essentiellement par leur écran e-ink qui leur procure une très grande autonomie et une parfaite lecture même en plein soleil. Deux qualités qui peuvent intéresser les entreprises même si le très faible taux de rafraichissement de ces écrans les rend moins fluides et moins interactives que les écrans couleur LED des tablettes.

Toutefois, certains constructeurs essayent désormais d’exploiter ses écrans pour des applications bien spécifiques comme la prise de notes ou l’affichage de documentations dans des milieux très éclairés ou extérieurs pour lesquels les tablettes sont mal adaptées. C’est le cas par exemple de Lenovo qui a intégré à son PC portable ThinkBook Plus un second écran en technologie e-Ink pour afficher notifications et documents et permettre une prise de notes. C’est aussi le cas de Huawei et de son MatePad Paper à écran e-Ink 10,3 pouces et conçu pour la prise de notes. C’est évidemment également le cas des reMarkable 2 ou Kobo Elipsa.

À l’occasion d’un événement spécial, Amazon a démontré un réel intérêt pour ce marché de la prise de notes et lancé une version à stylet de sa célèbre Kindle. Le Kindle Scribe apparaît comme un concurrent direct du Kobo Elipsa. Aussi bien destiné à l’écriture qu’à la lecture, cette liseuse ‘next gen’ dispose d’un écran tactile Paperwhite de 10,2 pouces spécialement conçu pour procurer une sensation et une réponse à l’écriture similaire au papier : « le stylet se tient comme un stylo dans la main et le bruit que vous entendez en écrivant est similaire à celui produit en écrivant sur du papier » précise ainsi la présentation du produit. La machine est proposée soit avec un stylet basique qui ne nécessite pas de charge, soit un stylet premium doté d’une gomme virtuelle au bout et d’un bouton programmable.

Amazon promet des « mois d’autonomie ». Outre la possibilité d’annoter les livres, l’appareil est livré avec une fonction « journal » pour la prise de notes et de dessin ainsi qu’un lecteur PDF et Word avec système d’annotation.

L’an dernier, Amazon introduisait Astro, son premier robot domestique pour tenir compagnie aux enfants. Cette année, Amazon annonce une mise à jour majeure de son IA embarquée qui peut désormais s’occuper de votre animal de compagnie mais surtout apprendre de l’environnement qui l’entoure pour ensuite mieux surveiller ce qui se passe chez vous et même donner l’alerte en cas d’intrusion. Amazon a surtout annoncé la sortie d’un kit de développement SDK pour permettre aux développeurs tiers d’enrichir son potentiel.

Lors de cet événement, Amazon a également présenté de nouveaux Fire TV (dont un nouveau Fire TV Cube) et de nouvelles enceintes connectées Echo Dot, Echo Studio et Echo Show 15 (avec Fire TV intégré). Point commun entre tous ces produits ? Alexa ! L’assistant vocal est désormais omniprésent même quand vous regardez la TV pour vous aider à la piloter et trouver quoi regarder… Amazon a également dévoilé qu’il existait sur le marché plus de 140.000 produits compatibles Alexa et que l’assistant était présent dans plus de 300 millions de foyers !

Le constructeur a également annoncé d’importantes mises à jour logicielles pour son système WiFi Mesh « Eero » (dont il existe une version Pro en WiFi 6E). La principale nouveauté est la capacité du système Mesh à basculer vers la connectivité 4G/5G d’un smartphone si le lien Internet fibre tombe. Autre nouveauté, les nouveaux Echo DOT (4ème génération) peuvent servir de « Wi-Fi Range Extender » lorsqu’ils sont connectés en WiFi à un réseau Eero. Bref, la solution Eero compte désormais parmi les systèmes WiFi Mesh plus avancés au point désormais d’ouvertement aussi s’ouvrir au marché des entreprises. Amazon a lancé une version PoE (Power over Ethernet) de ses boîtiers WiFi 6 Mesh associé à un switch PoE dénommé Eero PoE Gateway.

Enfin, parce que pour travailler il faut bien dormir, Amazon lance un nouveau système de surveillance de votre sommeil qui ne nécessite pas de porter quoi ce soit. Son Amazon Halo Rise est une sorte de réveil doté d’un éclairage conçu pour récréer le lever du soleil et bardé de capteurs pour analyser votre respiration et votre position dans le lit. Ainsi, il peut analyser l’intensité et la qualité de votre sommeil mais aussi vous réveiller au moment le moins traumatisant dans votre cycle.

