Qumulo, spécialiste de la gestion de fichier en environnement clouds hybrides, propose désormais le support natif d’Amazon Nimble Studio. Ce nouveau service devrait permettre à ses clients de mettre en place des studios de création en seulement quelques heures, pour collaborer avec des artistes de n’importe où dans le monde et produire du contenu plus rapidement et de manière plus rentable en bénéficiant d’une échelle presque sans limite et d’un accès au rendu (d’images de synthèse) à la demande.

Alimentées par des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) G4, les stations de travail virtuelles Amazon Nimble Studio fournissent une puissance de calcul à la demande pour répondre aux besoins de création de contenu les plus exigeants. Nimble Studio prend en charge à la fois Windows et Linux, ainsi que les applications de création de contenu numérique standard du secteur. Les clients Nimble Studio qui choisissent Qumulo reçoivent une solution de stockage de fichiers agnostique qui est simple à gérer dans le cloud.

Les entreprises de médias et de divertissement (M&E) ont connu une transformation numérique massive au cours de l’année dernière, de nombreux studios ayant opté pour la collaboration virtuelle dans le cloud. En 2020, Qumulo a connu une croissance sans précédent des données de fichiers créées par les clients du secteur des médias et divertissements. Conçue pour gérer les charges de travail de production de médias et de vidéos les plus exigeantes, sa solution a été adoptée par 7 des 10 premières entreprises de médias et de divertissement. Des studios de pointe comme Industrial Brothers, Cinesite, Raynault VFX et FuseFX, utilisent Qumulo pour produire des émissions de télévision, des longs métrages d’animation et des projets VFX de renommée mondiale, tels que The Greatest Showman, American Horror Story, The Boys d’Amazon Prime Video et The Avengers, pour n’en citer que quelques-uns.

Keith Nargi, Field CTO de Qumulo, explique ainsi que « le passage à une main-d’œuvre distribuée a forcé les équipes de production à collaborer dans des environnements distants et en cloud, ce qui entraîne des données générées par les entreprises de M&E (Media and Entertainment) plus que jamais ».