Amazon avance ses pions dans sa volonté de « forker » ElasticSearch pour en conserver une distribution libre sous licence Apache et annonce que celle-ci s’appellera OpenSearch.

On en parlait en tout début d’année. Exaspéré de ne pas voir les fournisseurs de cloud et notamment AWS jouer le jeu des licences de support, Elastic annonçait prendre le même chemin que MongoDB et adopter une licence SSPL « pseudo open-source » pour régir les usages commerciaux et sous forme de services de ses produits.

Dans la foulée, AWS annonçait tout simplement qu’il allait prendre la tête d’un fork d’ElasticSearch et de Kibana, les deux logiciels phares d’Elastic, afin de continuer à les proposer sous licence Apache 2.0, une vraie licence open-source. « Choisir de bifurquer (forker) un projet n’est pas une décision à prendre à la légère, mais cela peut être la bonne voie à suivre lorsque les besoins d’une communauté divergent – comme c’est le cas ici… Nous sommes impatients de fournir une option véritablement open source pour ElasticSearch et Kibana en utilisant la licence ALv2, et de construire et de soutenir cet avenir avec la communauté » expliquait alors les responsables du fournisseur cloud.

Restait à résoudre un autre problème… Trouver des nouveaux noms. « OpenSearch est le nouveau nom de notre distribution ouverte d’ElasticSearch » a ainsi annoncé AWS.

Le leader du cloud public devrait lancer la beta d’OpenSearch dans les toutes prochaines semaines avec une entrée en production au début de l’été.

Par ailleurs, l’éditeur annonce son intention de renommer, dès cet été, son actuel service managé Amazon ElasticSearch Service en Amazon OpenSearch Service, tout en rappelant que les API d’OpenSearch resteraient entièrement compatibles avec celles d’ElasticSearch.

Parmi les multiples réactions consécutives à ses annonces, on retiendra celle de Bruno Borges, champion Java chez Microsoft (qui rappelons-le vient de sortir sa propre distribution OpenJDK) qui estime que « même s’il s’agit là d’une « ok » de la part d’AWS Open Source, je pense aussi qu’il s’agit d’une occasion manquée d’améliorer les relations de l’entreprise avec les communautés FOSS » regrettant au passage qu’AWS cherche à conserver sous son aile cette distribution « OpenSearch » plutôt que de la rattacher à la fondation Apache ou à une autre fondation du monde open source. Mais ce n’est peut-être que partie remise…