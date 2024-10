Les fans d’Apple sont aux aguets. La marque leur a promis « une semaine d’annonces ». Une semaine qui commence donc avec le lancement d’une nouvelle gamme d’iMac dopée aux processeurs Apple M4.

La semaine s’annonce riche en annonces et lancements de produits du côté d’Apple, notamment en ce qui a trait à la généralisation de sa dernière génération de processeurs, les M4 et M4 PRO, à toute sa gamme d’appareils.

Hier soir, Apple a démarré sa « folle semaine » avec le lancement de nouveaux iMac. La marque avait déjà mis à jour l’an dernier ses iMac en M3. Mais la marque a, une fois n’est pas coutume, pas attendu plus longtemps pour basculer ses machines de bureau sur sa génération de processeurs M4 inaugurés avec les derniers iPad Pro.

Un iMac 2024 d’entrée de gamme très bridé !

Les nouveaux iMac bénéficient d’un design coloré (7 couleurs disponibles), d’un écran 24 pouces, de 16 à 32 Go de RAM, d’une Webcam « Center Stage » de 12MP , d’un stockage SSD allant de 256 Go à 2 To selon les modèles, et de 4 ports Thunderbolt 4 (compatibles USB4).

Autre nouveauté, l’iMac 2024 peut bénéficier d’un écran 4,5 K Retina « à verre texturé » qui, selon Apple, réduit dramatiquement les reflets et effets éblouissants tout en préservant un rendu des plus spectaculaires et fidèles. Ces iMac peuvent ainsi être placés dans des endroits trop éclairés ou en plein soleil.

Selon Apple, les M4 avec leurs 10 cœurs CPU (contre 8 sur les M3) et leur bande passante mémoire étendue à 120 Go/s permettent aux iMac 2024 de se montrer 1,7 fois plus rapides en bureautique que les premiers iMac en M1 et 1,5 fois plus rapides dans les navigations Web. Ils seraient également 2 fois plus véloces sur les applications Adobe.

Attention toutefois, ces gains de performance ne sont pas espérés avec le modèle entrée de gamme (à 1499 euros quand même). De façon très étrange et pas très cool, l’entrée de gamme des iMac 2024 est animée par un processeur M4 bridé doté de seulement 8 cœurs CPU (comme le M3) et non de 10 cœurs CPU et de « simplement » 8 cœurs GPU (contre 10 pour les autres iMac en M4).

Les nouveaux iMac seront disponibles dès le 8 novembre.

– L’entrée de gamme avec 8 cœurs CPU/GPU, 16 Go de RAM et 256 Go SSD est à 1499 euros.

– Le véritable iMac 2024 avec 10 cœurs CPU/GPU, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD démarre en réalité à 1 749 euros.

– Pour un modèle « max » avec processeur M4 (10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU), un écran 4,5K Retina « nano texturé », 32 Go de Ram et 2 To de SSD, il faudra débourser 3.389 euros !

 <

à lire également :