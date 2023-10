C’est la guerre dans l’univers ARM. Alors que NVidia et AMD sont attendus l’an prochain sur ce marché, Apple dévoile ses M3 quelques jours après l’annonce des Snapdragon X de Qualcomm.

Apple tenait hier soir son événement « Scary Fast » pour annoncer la troisième génération de ces processeurs « Apple Siilicon M » pour ordinateurs.

Fabriqués en technologie 3 nanomètres, les « M3 » seront comme on pouvait s’y attendre déclinés en 3 versions :

– Le M3 avec ses 8 cœurs CPU et ses 10 cœurs GPU

– Le M3 PRO avec ses 11 ou 12 cœurs CPU et ses 14 ou 18 cœurs GPU

– Le M3 MAX avec ses 14 ou 16 cœurs CPU et ses 30 ou 40 cœurs GPU

Comme précédemment, il faudra être très vigilants lors de l’acquisition d’une machine M3 PRO ou M3 MAX puisque sous ces appellations uniques se cachent en réalité des versions différentes dotées d’un nombre de cœurs CPU et GPU différents. Ainsi le M3 Pro existe en version 11 cœurs CPU et 14 cœurs GPU et en version 12 cœurs CPU et 18 cœurs GPU. Or 500 euros séparent ces deux versions !

Les cœurs CPU « P » du M3 sont annoncés comme 30% plus performants que ceux du M1 (15% de mieux que ceux du M2). Les cœurs « E » seraient, eux, 50% plus rapides que ceux du M1 (et 30% que ceux du M2).

Côté GPU, les nouveaux M3 seraient 1,8 fois plus performants que les M2 et 2,5 fois plus performants que les M1.

Ces processeurs intègrent une technologie dénommée Dynamic Caching qu’Apple déinit comme « an industry first » (une première dans l’industrie, bien qu’évoquant une technologie AMD similaire) qui assure – de façon totalement transparent pour les développeurs – que seule la quantité mémoire utile à chaque tâche est réellement mise en cache.

Il faudra attendre la disponibilité des modèles pour se faire une idée précise des performances du M3 et le comparer aux futurs Snapdragon X Elite (attendus en 2024).

De nouveaux MacBooks

Pour accompagner la disponibilité de cette nouvelle génération de processeurs, Apple annonce de nouvelles machines. Les MacBooks Pro 14 et 16 pouces sont en effet mis à jour et déclinés en versions M3 (sauf 16’’), M3 Pro et M3 Max.

– Le MacBook Pro 14 pouces avec processeur M3 démarre à 1.999 € (8 Go de RAM, 512 Go SSD)

– Le MacBook Pro 14 pouces avec processeur M3 Pro démarre à 2.499 € (18 Go de RAM, 512 Go SSD)

– Le MacBook Pro 14 pouces avec processeur M3 Max démarre à 3.999 € (36 Go de RAM, 1 To SSD)

– Le MacBook Pro 16 pouces avec processeur M3 Pro démarre à 2.999 € (18 Go de RAM, 512 Go SSD)

– Le MacBook Pro 16 pouces avec processeur M3 Max démarre à 4.249 € (36 Go de RAM, 1 To SSD)

Attention, seul le MacBook Pro 16 pouces existe dans une version optimale du M3 Max avec ses 16 cœurs CPU, ses 40 cœurs GPU et 48 Go de RAM. La machine est commercialisée à 4.849 € ! Ce MacBook Pro 16 ultime est aussi disponible dans une version embarquant 1289 Go de RAM unifiée au prix de 5.999 €.

Et de nouveaux iMac M3

Apple remet également au goût du jour ses ordinateurs tout en un iMac avec une panoplie de 7 couleurs différentes et l’intégration des processeurs M3.

Ces nouveaux iMac conservent un écran 24 pouces ultra fin d’une résilution de 4,5 K et embarque 2 ports USB4 Thunderbolt auxquels s’ajoutent un port Gigabit Ethernet et 2 ports USB 3 sur les modèles autres que l’entrée de gamme (modèles livrés avec un Magic Keyboard Touch ID contrairement au clavier Magic Keyboard Classic pour l’entrée de gamme).

La gamme comporte trois modèles :

– Le iMac « entrée de gamme » avec un M3 bridé (8 coeurs CPU, 8 coeurs GPU), 8 Go de RAM et 256 Go de SSD à 1.599 €.

– Le iMac « milieu de gamme » avec un M3 (8 coeurs CPU, 10 coeurs GPU), 8 Go de RAM et 256 Go de SSD à 1.829 €.

– Le iMac « haut de gamme » avec un M3 (8 coeurs CPU, 10 coeurs GPU), 8 Go de RAM et 512 Go de SSD à 2.059 €.

Mise à jour : Contrairement à ce que nous avons écrit dans la première version de cet article, les nouveaux iMac seront disponibles dès le 7 Novembre comme les nouveaux Macbook Pro.

