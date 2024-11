Apple poursuit sa semaine d’annonces en dévoilant les dernières mises à jour 2024 de sa gamme MacBook Pro, intégrant les nouvelles puces M4, M4 Pro et même M4 Max. Ces annonces font suite à la présentation des nouveaux iMac en M4 et des nouveaux Mac mini en M4 et M4 Pro.

Pour sa troisième soirée d’annonces de la semaine, Apple est encore monté en puissance en introduisant une troisième variante de ses processeurs M4, le « M4 MAX ». Ce dernier va venir équiper les plus puissants MacBook Pro jamais produits par la firme et se démarque à la fois par une bande passante mémoire décoiffante et un GPU 40 coeurs !

Les nouveaux MacBook Pro « 2024 » de 14 et 16 pouces conservent leur design précédent, mais bénéficient d’améliorations notables sous le capot. Le modèle de base de 14 pouces est désormais équipé de la puce M4 et offre 16 Go de mémoire unifiée, abandonnant ainsi la variante de 8 Go trop courte pour une pleine exploitation des besoins d’Apple Intelligence. Ice modèle dispose de trois ports Thunderbolt 4 et peut prendre en charge deux moniteurs externes.

La bonne surprise, c’est que ce modèle 14 pouces est aussi non seulement décliné en version M4 Pro mais aussi en version M4 Max pour les utilisateurs en quête de performances maximales.

Le modèle 16 pouces n’existe, lui, qu’en versions M4 Pro et M4 Max.

Le M4 Pro et le M4 Max présentent non seulement des caractéristiques CPU et GPU supérieures mais adoptent également le protocole Thunderbolt 5 pour des vitesses de transfert vers périphériques deux fois plus élevées qu’en Thunderbolt 4.

Selon Apple, le NPU du MAX serait plus puissant mais c’est probablement lié à la bande passante mémoire supérieure, son NPU conservant 16 coeurs.

La gamme de processeurs M4 se compose donc :

Processeur M4 Processeur M4 PRO Processeur M4 MAX 8 ou 10 cœurs CPU

8 ou 10 cœurs GPU

16 cœurs NPU

Bus mémoire 120 Go/s 12 ou 14 cœurs CPU

16 ou 20 cœurs GPU

16 cœurs NPU

Bus mémoire 273 Go/s 14 ou 16 cœurs CPU

32 ou 40 cœurs GPU

16 cœurs NPU

Bus mémoire 546 Go/s

Dit autrement, lors de l’achat d’un nouveau Macbook Pro (comme pour les iMac), les utilisateurs devront être très vigilants sur les modèles réellement choisis puis les dénominations « M4 », « M4 Pro » et « M4 Max » cachent en réalité au moins 6 variantes de processeurs.

Pratique récente, Apple se garde bien de comparer directement ses nouvelles machines avec la génération précédente. La firme préfère faire des comparaisons avec les versions « M1 » et ainsi expliquer que les nouveaux Macbooks sont 3,5 fois plus véloces que la génération « M1 ».

Grâce à l’efficacité accrue des nouvelles puces, l’autonomie des MacBook Pro est améliorée. Apple promet jusqu’à deux heures supplémentaires de navigation web et jusqu’à quatre heures supplémentaires de streaming vidéo, malgré une capacité de batterie inchangée. Soit 24 heures d’autonomie : 14h de plus que les anciens modèles Macbook à processeur Intel !

Les écrans ont également été rafraîchis, offrant une luminosité SDR maximale de 1 000 nits et un pic HDR/XDR à 1 600 nits. Une option de revêtement nano-texturé est disponible pour réduire les reflets aussi bien sur les modèles 14 pouces que 16 pouces. De plus, les MacBook Pro sont équipés d’une caméra améliorée de 12 MP avec la fonctionnalité Center Stage et prennent en charge Thunderbolt 5 sur les modèles M4 Pro et M4 Max.

Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles en précommande dès maintenant, avec des expéditions prévues à partir du 8 novembre 2025.

Le MacBook Pro 14 démarre à 1 899 euros (avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD).

Le MacBook Pro 16 démarre à 2 899 euros (avec 24 Go de RAM et 512 Go de SSD).

Il faudra débourser 8 549 euros pour s’offrir le modèle le plus puissant, un MacBook Pro 16 avec processeur M4 MAX (16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU), 128 Go de RAM et 8 To de SSD ! Une belle bête assurément…

