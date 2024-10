Apple poursuit sa folle semaine d’annonces avec le lancement d’un nouveau Mac mini, plus compact mais aussi plus agile et surtout pensé pour Apple Intelligence. Avec une surprise au passage, l’annonce du processeur M4 Pro !

20 fois plus compact… Mais aussi 6 fois plus rapide… Le nouveau Mac Mini va conquérir bien des cœurs ! Au passage, Apple signe là son premier PC qui s’emporte dans la poche !

On le sait, Apple s’est lancé dans une grande semaine d’annonces avec chaque jour une nouveauté clé. L’idée étant de renouveler ses gammes avec son nouveau processeur M4 et d’imposer Apple Intelligence dans tout son écosystème. Après l’annonce de la disponibilité US d’Apple Intelligence et le lancement des nouveaux iMac 2024 en M4, Apple a introduit hier le nouveau Mac Mini…

Et pour être « mini », il l’est : un cube aplati de 12,7 cm de côté et 5 cm de hauteur. Mais il fait le maximum ! Compatible « Apple Intelligence » il est animé par une puce Apple M4 voire, pour le haut de la gamme, par une puce Apple M4 Pro qui n’avait encore jamais été annoncée.

On notera que le Mac mini qui marque l’entrée de gamme, à 699 euros, est doté d’un vrai M4 (avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU) alors que l’entrée de gamme iMac doit lui se contenter d’un processeur bridé (8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU). Il est livré avec 16 Go de RAM et 256 Go de SSD, embarque 3 ports Thunderbolt 4 (USB-C) compatibles USB4, deux ports USB3 (en USB-C) en façade (chouette, enfin !), un port Ethernet gigabit, une sortie HDMI et une sortie casque. Équipé d’un Bluetooth 5.3, il se contente néanmoins du Wi-Fi 6E.

Mais la grosse surprise réside dans la version haut de gamme qui démarre à 1.649 euros et est équipée d’un tout nouveau processeur, le M4 Pro. Celui-ci embarque 12 cœurs CPU (8 cœurs performance et 4 cœurs efficience) ainsi qu’un GPU 16 cœurs avec Raytracing. Le M4 Pro conserve le même NPU 16 cœurs que le M4. Mais les performances globales y compris en IA sont boostées par une bande passante mémoire doublée et portée à 273 Go/s !

La machine embarque par défaut 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go (qui peut être remplacé par des modèles 1 To, 2 To voire 8 To). Voilà ce qu’on appelle une « belle bête » ! Mais Apple n’a pas opté non plus pour le Wi-Fi 7 sur ce « Pro » qui conserve un Wi-Fi 6E.

Et pour couronner le tout, Apple annonce que le nouveau Mac mini, est son premier Mac « neutre en carbone », avec une fabrication qui utilise 50% de matière recyclée et un coffrage 100% en aluminium recyclé.

<

À lire également :