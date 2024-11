Alors que bien des entreprises de la Tech connaissent une année difficile – comme bien d’autres secteurs – notamment en ce troisième trimestre (Q3-2024), les GAFAM démontrent une nouvelle fois leur résilience. Et ce n’est pas la publication des résultats d’Amazon qui viendra contredire cette réalité avec ses 65% de hausse des bénéfices !

Le géant du commerce électronique Amazon a dévoilé des résultats financiers au-dessus des attentes du marché pour le troisième trimestre calendaire 2024, avec un bénéfice net de 15,3 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 158,9 milliards de dollars, soit des hausses respectives de 65% et 11% sur un an.

AWS, toujours moteur de croissance

Bien évidemment, chez InformatiqueNews, l’activité Cloud d’Amazon est toujours la division que l’on regarde en premier. Et force est de reconnaître que celle-ci semble avoir retrouvé des couleurs.

AWS confirme son rôle de locomotive financière du groupe, enregistrant une progression de ses revenus de 19% à 27,5 milliards de dollars. Sur le papier, cette croissance de 19% semble significativement plus faible que les 35% affichés par Google Cloud et les 33% affichés par Microsoft Azure. Mais en pratique, le paysage reste bien plus brillant. Le bénéfice opérationnel d’AWS bondit de 33,2% pour atteindre 10,4 milliards de dollars, confirmant la rentabilité exceptionnelle de cette activité désormais devenue un Business à plus de 100 milliards de dollars par an !

Une performance solide sur tous les segments

Les activités américaines du groupe progressent de 9% à 95,5 milliards de dollars, tandis que l’international affiche une croissance de 12% à 35,9 milliards de dollars. Un redressement à l’international qui change la donne. Cette activité génère désormais un bénéfice opérationnel de 1,3 milliard de dollars contre une perte de 0,1 milliard l’année précédente et témoigne de l’efficacité opérationnelle croissante du groupe à l’échelle mondiale.

Parallèlement, la publicité continue sa montée en puissance au sein des différents services avec 14,3 milliards de dollars de revenus (+19%), et les services d’abonnement, incluant Amazon Prime, génèrent désormais 11,3 milliards de dollars (+11%) par trimestre.

Tout va donc bien pour le groupe américain qui entrevoit des perspectives prometteuses : « À l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes enthousiastes quant à nos offres pour les clients, » se réjouit Andy Jassy, CEO d’Amazon, citant notamment le succès des Prime Big Deal Days et le lancement d’une nouvelle gamme Kindle. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires entre 181,5 et 188,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse attendue de 7% à 11%.

L’Intelligence Artificielle comme nouveau catalyseur

Et l’IA dans tout ça ? On sait qu’Amazon et AWS sont partis très en retard, que le groupe a du mal à imposer ses propres modèles, qu’Alexa n’est toujours pas passée à la sauce « IA générative » et que des tensions sont apparues en interne autour de ces sujets. Cependant l’API Bedrock est désormais très populaire et permet à AWS d’exister sur le marché des offres IA pour entreprises.

AWS ne donne toujours pas de détails sur ses investissements en IA et sur l’impact de l’IA sur ses revenus. Néanmoins, Andy Jassy a précisé lors de sa présentation des résultats que l’activité IA d’AWS générait désormais un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars avec un taux de progression à trois chiffres qui dépasse la trajectoire historique d’AWS à ses débuts. Cette dynamique s’accompagne d’innovations continues, avec plus de 100 nouvelles fonctionnalités cloud et IA attendues lors de l’événement AWS re:Invent début décembre.

