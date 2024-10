La mise à jour majeure de Windows 11 pour l’année 2024, en test chez les Insiders depuis des semaines, est officiellement disponible pour tous, mais certaines fonctionnalités restent dédiées aux Copilot+ PC. Les performances semblent en hausse.

Microsoft a changé son rythme de mise à jour et a basculé sur un cycle annuel l’an dernier. Windows 11 « 24H2 » est donc officiellement la mise à jour de Windows en 2024. Une mise à jour qui aurait d’ailleurs pu s’appeler « Windows 12 » si Microsoft n’avait pas entre temps bouleversé l’organisation de sa division Windows et modifié ses plans.

Une installation complète

On trouve néanmoins une trace de l’importance de cette mise par son mécanisme de déploiement. « 24H2 » impose ce que Microsoft impose un « Full Swap OS ». Concrètement, contrairement aux précédentes mises à jour qui ne remplaçaient que ces petites parties de Windows par un mécanisme de mise à jour minime et rapide, « 24H2 » entraîne une mise à jour en profondeur de tout le système. En conséquence, non seulement la mise à jour est considérablement plus lente mais elle peut aussi être victime de plus de situations d’échecs entraînant le refus de mise à jour et un retour en arrière. Pour les éviter, il faut veiller à avoir largement la place sur les disques et désactiver tous les utilitaires système tiers qui pourraient entrer en conflit.

Autre solution, profiter de l’occasion pour remettre son système à plat et redémarrer avec une installation vierge de Windows 11 24H2 à partir des images livrées par Microsoft et disponibles ici : Download Windows 11 (microsoft.com)

Petit tour des nouveautés

Outre une pléthore d’améliorations dans les couches basses du système et dans les fonctionnalités de sécurité (dont certaines nécessitent des machines de dernière génération), Windows 11 24H2 apporte aussi son lot d’améliorations ergonomiques et fonctionnelles :

– Prise en charge native du Wi-Fi 7

– Améliorations audio Bluetooth® LE pour la prise en charge des appareils d’assistance auditive

– Améliorations de la barre d’état système et de la barre des tâches

– Explorateur de fichiers simplifié

– Gestion intelligente de l’alimentation de votre PC

– La possibilité de rejoindre et partager des réseaux Wi-Fi avec des codes QR (comme sur les smartphones)

– Contrôles de confidentialité améliorés pour l’accès au réseau Wi-Fi

– Gestion des comptes et notifications sans effort dans Microsoft Teams

– Extension de la clarté vocale à tous les appareils

– Sudo pour Windows

– Connectivité et accessibilité améliorées sur Remote Desktop (Bureau à Distance)

À cette liste s’ajoutent d’autres nouveautés qui ne concernent que les machines estampillées « Copilot+ PC » qu’elles soient en processeur Qualcomm Snapdragon X ou en processeur Intel Lunar Lake ou AMD Ryzen AI+ :

– Sous-titres en direct sur n’importe quels flux

– Fonction Cocreator dans Paint

– Effets Windows Studio

– Super résolution automatique (pour les jeux)

– Fonctions Image Creator et Restyle Image.

Par ailleurs, Microsoft a annoncé hier l’arrivée de Windows Recall, Windows Search AI, Photo Super Résolution, Generative Fill et Generative Erase pour les Windows Insiders disposant de Copilot+ PC.

Un peu de triche, ça ne fait pas de mal

Parallèlement, Microsoft a sponsorisé une étude de performances pour démontrer que désormais Windows 11 24H2 était significativement plus performant que Windows 10.

La rédaction peut témoigner d’un subtil mais notable gain de performance de Windows 11 24H2 sur les précédentes mises à jour notamment sur les machines un peu poussives. Sur Reddit, les témoignages se multiplient, notant une amélioration sensible des performances y compris sur des machines officiellement non supportées comme les PC à base de processeurs Celeron.

Dans l’étude sponsorisée par Microsoft, les techniciens de Principled Technologies notent que « nous avons observé des améliorations constantes en termes d’autonomie de batterie, de réactivité du système et de performances, qui justifient la mise à niveau vers les versions actuelles de vos ordinateurs portables favoris, préinstallés avec Windows 11 Pro et équipés de processeurs Intel Core i5 ou i7. Les utilisateurs d’ordinateurs portables grand public pourraient potentiellement bénéficier d’une autonomie prolongée tout en travaillant où bon leur semble, accomplir des tâches courantes et moins courantes en moins de temps, exécuter des applications gourmandes en calcul sans se soucier des températures de surface, et activer la fonction VBS sans craindre une baisse significative des performances. »

Cela dit, l’étude est néanmoins très biaisée. Les résultats affichent des gains très étonnants allant de 42,8 % à 90,8% ! Rien à voir avec la réalité. Car dans le détail, cette étude ne compare pas des installations identiques mais bien l’évolution des performances entre des ordinateurs livrés avec Windows 10 Pro (il y a 2 à 3 générations de machines) avec les derniers ordinateurs livrés avec Windows 11 Pro (à base de Core i7 et Core i5 de 13ème génération). Logique que les performances n’aient rien à voir mais Windows 11 n’y est pas pour grand-chose. L’intérêt d’une telle étude est donc plus que discutable et dans un sens vient même discréditer les efforts faits par les équipes Windows pour rendre la version 24H2 plus réactive.

Comme toujours, le déploiement de Windows 24H2 s’il a déjà débuté va se faire progressivement, Microsoft étudiant les métriques pour repérer les erreurs d’installation et bloquant également l’installation sur les machines contenant des pilotes, des jeux ou des outils présentant des dysfonctionnements sur 24H2. Pour en profiter plus tôt, vous pouvez forcer l’installation en activant l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans les Paramètres Windows, section Windows Update. Autre solution, réaliser une installation à neuf depuis les images d’installation disponibles sur le site Microsoft : Download Windows 11 .

