Après la fin de vie de Windows 11, Microsoft affiche une ambition de plus en plus claire pour Windows 11 : faire de son système d’exploitation un OS « IA natif ». Loin d’un simple ajout de fonctionnalités, il s’agit d’un repositionnement stratégique où l’intelligence artificielle devient le cœur de l’expérience PC.

Microsoft ne cache plus ses intentions : « Windows évolue pour mieux permettre aux organisations d’innover, de s’adapter et de prospérer dans un paysage en rapide mutation, porté par l’IA » explique Stefan Kinnestrand, vice-président de Microsoft. L’éditeur veut transformer l’usage du PC en profondeur, en passant d’un outil de support aux applications à un véritable partenaire intelligent.

Bien sûr, cette ambition s’est déjà traduite par l’intégration directe de Copilot dans Windows, une intégration qui ne cesse de s’enrichir. Elle s’est aussi traduite par l’arrivée des Copilot+ PC sur lesquels Windows 11 présente déjà un visage très différent, avec des performances optimisées pour l’IA et des expériences natives IA directement exécutées sur le NPU de l’appareil.

Mais tout ceci n’est qu’un début.

Microsoft nous promet déjà de nouvelles interactions dites « agentiques ». « Windows devient une plateforme IA native : sécurisée, évolutive et conçue pour le travail assisté par agents » explique Stefan Kinnestrand dans un billet de Blog.

Avec en arrière-plan, l’idée de rendre l’IA aussi naturelle et omniprésente que la souris ou le clavier pour proposer de nouvelles expériences et rendre le PC plus accessible aux handicaps.

De nouvelles façons d’interagir avec son PC

La promesse de Microsoft repose sur des modèles d’interaction inédits. Avec Copilot Voice, il devient possible de « simplement parler à son PC » pour rechercher, automatiser ou obtenir de l’aide.

Copilot Vision permet à l’ordinateur de « voir ce que vous voyez » et d’apporter une assistance contextuelle en temps réel.

Click To Do rationalise les flux de travail en un seul clic. La fonction (propre aux Copilot+ PC) vous permet d’agir instantanément, par exemple en planifiant des réunions ou en lançant des tâches, directement depuis votre espace de travail.

Quant à Copilot Actions, elles ouvrent la voie à des agents capables d’exécuter des tâches à la place de l’utilisateur, du lancement d’applications à la configuration de paramètres.

Ces innovations visent à rendre la technologie invisible, fluide et intuitive. « Le futur du travail est déjà là », insiste Microsoft, en soulignant que ces outils doivent libérer la créativité et accélérer la collaboration.

Une stratégie tournée vers l’entreprise

Au-delà de l’expérience utilisateur, Windows 11 s’inscrit dans une logique de transformation organisationnelle. L’intégration avec Windows 365 permet d’étendre cet environnement « IA prêt à l’emploi » dans le cloud, avec des Cloud PCs accessibles partout et simplifiant la gestion IT.

Microsoft promet que « le prochain chapitre de Windows et de l’IA est à l’horizon, et il est conçu pour les entreprises ».

Le message est au final très clair : l’IA n’est plus un complément de Windows, elle devient l’ossature même du système. Et Microsoft promet d’en dévoiler beaucoup plus dès le mois prochain à l’occasion de sa méga-conférence Microsoft Ignite 2025.

Mais déjà pointe à l’horizon une inquiétude. Windows 11 a mis de côté la compatibilité pour des centaines de millions de PC encore actifs. Et on entrevoit déjà un futur où Windows 12 ne pourrait finalement n’être compatible qu’avec des Copilot+ PC et leur NPU de plus de 40 TOPS. De quoi engendrer encore plus de mécontentement. Mais surtout de quoi inviter DSI et utilisateurs à opter pour des machines « Copilot+ PC » dès aujourd’hui s’ils sont en phase de renouvellement de leur matériel. Un investissement matériel qui semble fondamental si l’on veut ensuite conserver son PC pendant au moins 5 ans.

