Microsoft a officiellement déployé la mise à jour annuelle de Windows 11, estampillée 25H2. Un déploiement attendu, mais qui laisse un goût étrange : peu de nouveautés visibles, plusieurs bugs confirmés, et une stratégie de mise à jour qui interroge.

On en parle depuis des mois, les Windows Insiders l’expérimentent depuis des semaines et les DSI la redoute comme chaque mise à jour « majeure » du système… L’update « 25H2 » de Windows 11 est officiellement disponible en téléchargement et en cours de déploiement progressif à l’échelle mondiale. Une mise à jour annuelle qui cache encore certaines de ses nouveautés et qui se réalise en un claquement de doigts. Mais une mise à jour qui va décevoir ceux qui espéraient disposer dès le jour J des trouvailles ergonomiques que Microsoft expérimente depuis parfois plusieurs mois auprès de ses Windows Insiders. Et une mise à jour qui rappelle également que l’avenir est aux Copilot+ PC.

25H2, une mise à jour plus technique que spectaculaire

La version 25H2, également appelée Windows 11 2025 Update, n’est pas une révolution mais un simple « enablement package » (package d’activation). Concrètement, il s’agit d’un petit déclencheur qui active des mises à jour déjà diffusées de façon cachée via les mises à jour régulières de la version précédente, la 24H2. Les deux éditions partagent d’ailleurs la même base technique, ce qui permet à Microsoft de simplifier la maintenance et les mises à jour mensuelles.

L’intérêt principal de 25H2 réside dans le redémarrage du cycle de support : vingt-quatre mois pour les éditions Home et Pro, trente-six mois pour Enterprise et Education. Microsoft en profite aussi pour faire le ménage dans son système, en retirant des composants jugés obsolètes et vulnérables, comme PowerShell 2.0 (remplacée par la version 5.1 ou par la version open source 7.4 à télécharger séparément) ou encore l’outil d’administration WMIC (l’infrastructure WMI reste bien sûr au cœur de Windows, mais la commande historique pour y accéder disparait au profit de PowerShell). En somme, cette mise à jour est davantage un jalon de stabilité et de sécurité qu’une vitrine de nouveautés.

Comment l’obtenir (ou l’éviter)

Le déploiement de 25H2 se fait progressivement via Windows Update. Les utilisateurs déjà sous 24H2 peuvent activer l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » afin d’être prioritaires (dans les paramètres Windows -> Windows Update). L’installation est rapide : un seul redémarrage suffit, grâce au format compact de l’update.

Cependant, Microsoft applique des blocages préventifs lorsqu’il détecte des incompatibilités matérielles ou logicielles. Car, oui, il en existe quelques-unes principalement liées à des drivers de périphériques. Dans ce cas, la mise à jour est mise en attente, le temps que les correctifs soient disponibles.

Les plus impatients, ou les administrateurs en entreprise, peuvent aussi télécharger l’ISO officiel ou utiliser l’Assistant d’installation. Par ailleurs, Microsoft a également mis à jour son outil de création de support d’installation (pour se créer sa propre clé USB auto-bootable d’installation de Windows 11), Media Creation Tool.

Bugs confirmés et nouveautés en attente

Qui dit nouvelle version dit aussi nouveaux problèmes. C’est un grand classique, particulièrement chez Windows. Ainsi, « 25H2 » s’accompagne de plusieurs dysfonctionnements reconnus par Microsoft. Certains lecteurs Blu-Ray, DVD ou applications TV échouent à lire du contenu protégé par DRM, provoquant gels ou écrans noirs. L’outil WUSA, utilisé pour installer manuellement des mises à jour, peut échouer lorsqu’il est lancé depuis un dossier réseau contenant plusieurs fichiers. Des difficultés persistent également avec le protocole SMB v1 (que plus personne ne devrait utiliser depuis des années) pour le partage de fichiers, tandis que le Media Creation Tool reste inutilisable sur les PC équipés de processeurs ARM.

Reste la VRAIE déception de cette édition : l’absence de nouveautés spectaculaires et auxquelles les Windows Insiders ont accès depuis plusieurs semaines.

Il y a pourtant bien quelques nouvelles fonctionnalités, mais elles sont discrètes. Microsoft met en avant un renforcement de la sécurité, avec une détection avancée des vulnérabilités et des outils d’assistance à la programmation sécurisée. Le support du Wi-Fi 7 fait son apparition dans les environnements professionnels, tandis qu’une fonction baptisée Quick Machine Recovery (QMR) promet de résoudre plus rapidement les problèmes de démarrage et d’éviter des crashs mondiaux comme ceux de l’incident « Cloudstrike » l’an dernier.

Les principales nouveautés visibles de Windows 11 « 25H2 » sont propres aux « Copilot+ PC » : officialisation de Recall, « AI Actions » dans l’explorateur de fichiers, fonction « Click to Do » (accès à des fonctions IA rapides sur du texte ou des images), et l’agent de recherche intelligent dans les paramètres Windows. D’autres nouveautés IA pour les Copilot+ PC sont également attendues, preuve que l’avenir de Windows se joue sur ces nouvelles générations de machines dopées aux NPU surpuissants (cf. Snapdragon X2 défie l’Apple M4 pour des PC plus intelligents et plus puissants).

D’autres évolutions attendues, plus visibles et accessibles à tous, ne seront activées que dans les prochains mois (certaines étant déjà présentes mais cachées dans le code de Windows 11) : un menu Démarrer profondément repensé, des widgets personnalisables, une intégration renforcée de Phone Link (Mobile Connecté), ainsi que des optimisations de l’Explorateur Windows et du Gestionnaire des tâches. Il faudra donc encore être un peu patient pour découvrir les vraies nouveautés de Windows 11 25H2.

Au final, Windows 11 25H2 n’est clairement pas une révolution ni même une ébauche de Windows 12 mais une mise à jour de transition. Elle prolonge le support, renforce la sécurité et prépare le terrain pour des évolutions plus visibles à venir. De quoi rassurer les DSI mais faire rager des utilisateurs qui en attendaient bien plus.

