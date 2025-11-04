Le monde des processeurs PC est en effervescence. Intel a dévoilé sa future gamme Panther Lake qui doit remplacer Lunar Lake et promet des gains massifs en GPU et des améliorations en autonomie batterie.

Parallèlement, Intel fête aussi avec AMD la première bougie de leur alliance « x86 Ecosystem Advisory Group » (EAG), une initiative née en octobre 2024 pour redorer le blason d’une architecture x86 malmenée par la concurrence ARM et visant à renforcer la compatibilité, la cohérence et la prévisibilité des produits basés sur x86, qu’ils soient utilisés dans des superordinateurs ou des consoles de jeu portables.

L’écosystème x86 veut se montrer dynamique

Selon Intel et AMD, au cours de sa première année, l’EAG a défini des priorités architecturales et techniques qui ont permis d’harmoniser et de moderniser la plateforme. Parmi les avancées majeures, on retrouve la standardisation de FRED, un modèle d’interruption modernisé qui réduit la latence et améliore la fiabilité des logiciels systèmes, ainsi que AVX10, une extension d’instructions de nouvelle génération qui accroît les performances tout en restant portable sur l’ensemble des gammes de processeurs. L’EAG a également introduit ChkTag, une spécification unifiée de marquage mémoire destinée à renforcer la sécurité face aux vulnérabilités classiques comme les dépassements de mémoire tampon. Cette innovation, compatible même avec les processeurs dépourvus de support matériel, facilite le déploiement et complète les mécanismes de sécurité existants. Enfin, ACE, une extension dédiée aux multiplications matricielles, a été adoptée pour offrir une expérience homogène aux développeurs, des ordinateurs portables aux serveurs de centres de données.

En entrant dans sa deuxième année, le groupe entend élargir son réseau de partenaires, explorer de nouvelles extensions d’architecture offrant des avantages concrets aux utilisateurs et consolider la stabilité à long terme de l’écosystème x86. Cette démarche illustre une volonté claire : garantir que l’architecture x86 reste une base solide, prévisible et innovante pour l’ensemble de l’industrie informatique.

Mais c’est bien l’écosystème ARM qui attire les regards sur les PC

On pourrait croire que tout va ainsi pour le mieux dans l’univers x86 et que la suprématie est assurée. Il n’en est rien. Les ombres se multiplient dans son entourage. Qualcomm vient de lancer ses Snapdragon X2 qui masquent les défauts de la première génération et promettent à la fois beaucoup de puissance et beaucoup d’autonomie. Il apparaît de plus en plus évident que Nvidia prépare un processeur ARM pour Copilot+ PC en 2026.

Mais la surprise du moment – et ce n’est franchement pas une bonne nouvelle pour l’écosystème x86 – AMD aurait décidé de ne pas laisser les coudées franches à Qualcomm et veut imposer son propre APU « ARM » dans l’univers Windows on ARM et les Copilot+ PC. Notamment en attaquant le marché entrée de gamme des PC portables pour ne pas trop faire d’ombre à ses Ryzen dans le haut de gamme.

Le designer de puces – qui avait déjà tenté une incursion dans l’univers ARM dans les années 2010 avec ses projets Opteron A1100, K12 ou Skybridge et continue d’en maîtriser les rouages sur ses DPU Pensando – plancherait sur un processeur ARM à 6 cœurs, avec GPU Radeon et NPU 50 TOPS intégrés, dénommé « Sound Wave ».

En fait, ce n’est pas vraiment une surprise. La rumeur d’un retour d’AMD dans l’univers ARM circule depuis 2023. Nous en parlions déjà ici : NVidia et AMD prépareraient des puces ARM pour PC

Mais les fuites actuelles démontrent que les plans d’AMD en la matière commencent à se concrétiser. Le processeur pourrait être disponible dès l’an prochain et intéresserait notamment Microsoft pour l’extension de sa gamme Surface vers des tarifs plus accessibles. On en sera peut-être plus dès le CES de Las Vegas en Janvier.

