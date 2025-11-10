Avec 26H1, Microsoft introduit une évolution structurelle de Windows 11 destinée à permettre au système à dompter la nouvelle génération de processeurs ARM. L’éditeur veut ainsi tailler Windows 11 sur mesure pour les Snapdragon X2 et les nouvelles puces Nvidia. Tout en préparant une mise à jour « 26H2 » plus universelle mais plus lointaine.

Depuis la sortie de Windows 11, Microsoft propose chaque année une mise à jour majeure. Nous avons ainsi eu droit à 23H2, 24H2 et récemment 25H2. Mais 2026 s’annonce atypique. La rumeur courrait depuis quelques semaines, mais Microsoft a confirmé la semaine dernière l’arrivée d’une mise à jour « précoce » dénommée « 26H1 » qui rompt avec l’habitude de proposer une mise à jour majeure en fin d’année.

Alors, changement de rythme ou transformation plus radicale ? En réalité, si « 26H1 » est bien une version nouvelle de Windows 11, il ne s’agit pas d’une mise à jour destinée à tous les utilisateurs. Microsoft a ainsi expliqué que « 26H1 n’est pas une mise à jour de fonctionnalités pour la version 25H2 et n’inclut que des changements de plateforme pour prendre en charge un silicium spécifique ».

Une explication en réalité bien mystérieuse qui soulève plus de questions qu’elle ne donne de réponse.

Ce que 26H1 n’est pas

Il est essentiel de comprendre que 26H1 ne doit pas être confondu avec les mises à jour classiques de Windows. « Il n’y a et n’y aura aucune action requise de la part des clients » souligne l’éditeur. « 26H1 » marque bien l’arrivée d’une nouvelle fondation « Windows 11 » mais celle-ci – même si elle prépare aussi le terrain à une future mise à jour « 26H2 » plus universelle – vise en réalité à créer les fondations tirant pleinement profit de la prochaine génération de processeurs ARM, à savoir les Snapdragon X2 de Qualcomm, et le futur processeur PC « N1X » de Nvidia (en partenariat supposé avec Mediatek) qui n’a pas encore été officiellement dévoilé.

Autrement dit, si vous utilisez un PC actuel en Intel ou AMD, vous ne verrez rien de fondamental apparaître au premier semestre 2026, même si Microsoft promet de continuer d’enrichir régulièrement les fonctionnalités de la version 25H2, en cours de déploiement.

Ce que 26H1 est vraiment

26H1 s’annonce en réalité comme une version technique, construite sur une nouvelle base appelée « Bromine », qui succède à « Germanium », le socle commun des versions 24H2 et 25H2 de Windows 11. « 26H1 » revisite les couches basses du système d’exploitation, celle qui restent invisibles à l’utilisateur mais servent de fondation à des applications plus véloces, plus réactives, plus intelligentes et plus économes en batterie. Avec « 26H1 », Microsoft prépare le terrain pour la prochaine génération d’ARM, confirmant au passage à quel point l’éditeur voit dans cette architecture si ce n’est l’avenir du PC au moins l’un des futurs les plus prometteurs de l’écosystème PC. prochains processeurs ARM. Apparemment, cette nouvelle génération de puces ARM pour PC, attendues début 2026 et déjà annoncées comme les grandes vedettes du prochain CES de Las Vegas, nécessitent (ou en tout cas méritent) des ajustements profonds dans Windows pour fonctionner de façon optimale. Microsoft plancherait sur une meilleure exploitation des cœurs efficients, sur une meilleure émulation Intel via sa couche PRISM, sur un meilleur support du gaming et sur une exploitation plus systématique des NPU. Bref, l’éditeur est en train de reforger les fondations de Windows pour en optimiser le fonctionnement sur la dernière génération de processeurs ARM.

Et les autres PC alors ?

En réalité et en pratique, avec 26H1, Microsoft ne change pas son rythme de développement. L’entreprise continue de maintenir une cadence annuelle de mises à jour majeures, concentrées sur la seconde moitié de l’année. Le rôle de 26H1 est donc transitoire : il permet aux futurs PC ARM attendus au printemps 2026 d’être animé par une version de Windows 11 qui leur est optimale, avant que tout le monde ne bénéficie de Windows 11 « 26H2 », la véritable mise à jour de fonctionnalités visibles par l’utilisateur et que les « Windows Insiders » testeront tout au long de l’année.

Cette sortie « 26H1 » illustre la volonté de Microsoft de consolider Windows sur ARM. Et c’est en réalité du déjà-vu. Déjà en 2024, la version 24H2 avait été publiée plus tôt pour accompagner la sortie du processeur Snapdragon X qui équipait les nouveaux PC « Surface » lancés conjointement. L’histoire se répète avec 26H1, qui sera préinstallé sur les nouveaux PC Surface mais aussi Lenovo, HP ou Dell équipés de Snapdragon X2. Nvidia, de son côté, prépare ses propres puces ARM, potentiellement optimisées pour le jeu et l’IA, et Windows 26H1 leur servira de tremplin. On devrait en apprendre davantage lors du CES de Las Vegas.

Pour autant, Microsoft n’abandonne pas son écosystème x86 actuel. D’ailleurs, la preview « 26H1 » déployée sur le canal « Canary » très expérimental du programme Windows Insider, se déploie et fonctionne aussi bien sur les processeurs Intel et AMD actuels. Et Microsoft continue de plancher sur des améliorations pour tous les utilisateurs Windows 11 comme en témoigne le nouveau menu contextuel arrangé, le nouveau panneau de settings des Widgets et la nouvelle barre du menu Widgets récemment apparus sur les Builds des Windows Insiders.

En résumé, Windows 26H1 n’est pas une mise à jour universelle. C’est une version technique, invisible pour la majorité, mais indispensable pour que les futurs Windows Copilot+ PC en ARM puissent exister et pleinement s’émanciper.

