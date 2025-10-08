L’opérateur français ITS Integra a entamé le processus de qualification SecNumCloud pour ses solutions ITSecureCloud et ITSecureKube. Cette double démarche s’inscrit dans le mouvement de souveraineté numérique impulsé par l’État et pourrait marquer un tournant pour le marché du Cloud sécurisé en France.

L’opérateur français ITS Integra, spécialisé dans les services managés et les infrastructures Cloud sécurisées, vise la qualification SecNumCloud pour deux de ses offres, ITSecureCloud (IaaS de confiance basé sur Nutanix) et ITSecureKube (une offre PaaS Kubernetes). L’entreprise a officiellement intégré le processus de qualification de l’ANSSI à l’été 2025, une étape dite « J0 », marquant le début d’un long et contraignant parcours technique et administratif qui pourrait aboutir à un Visa de sécurité d’ici au premier semestre 2026.

Dans un contexte où l’État promeut sa doctrine « Cloud au Centre » et où la qualification SecNumCloud devient un marqueur de confiance, les acteurs du cloud souverain voient s’ouvrir de nouvelles perspectives. La dynamique est portée par la volonté politique de réduire la dépendance aux fournisseurs extra‑européens et par une demande croissante de solutions certifiées pour protéger les informations critiques. Le secteur espère que cette tendance dépassera le cercle des administrations et opérateurs d’importance vitale pour toucher un public plus large. Car, en pratique, toutes les DSI françaises sont en réalité confrontées au même duo de défis : garantir la confidentialité des données sensibles, tout en répondant aux exigences réglementaires et aux impératifs de performance.

Délivré par l’incontournable ANSSI, le label SecNumCloud constitue aujourd’hui le principal instrument de confiance dans l’écosystème français du Cloud. Il répond à la fois à une volonté politique d’autonomie numérique et à une demande accrue de garanties sur la confidentialité des données sensibles.

Selon Geoffroy de Lavenne, directeur général de ITS Integra, l’entrée formelle dans le processus de qualification marque une étape « essentielle » : « Ce n’est qu’une première étape, certes, mais elle est essentielle. Cela nous conforte dans la légitimité de notre demande de qualification SecNumCloud et prouve que nous sommes prêts à intégrer le processus. »

L’entreprise souligne l’investissement conséquent engagé pour cette double candidature, tant en ressources humaines qu’en financement. L’un des projets, ITSecureKube, bénéficie d’un soutien du programme France 2030 via Bpifrance, destiné à accompagner les acteurs français dans leurs initiatives de Cloud souverain. « Il était ambitieux pour un acteur comme ITS Integra de viser la qualification pour deux offres distinctes, mais l’appui du dispositif France 2030 permet de réduire un ticket d’entrée souvent prohibitif », reconnaît le dirigeant.

ITS Integra mise ainsi sur la complémentarité de ses deux offres pour séduire les entreprises et organismes publics souhaitant combiner souplesse du Cloud managé et conformité aux standards de sécurité nationale. Le groupe revendique une approche pragmatique : proposer une alternative souveraine sans s’opposer frontalement aux grands fournisseurs internationaux. « Nos clients doivent pouvoir choisir entre Cloud public et environnements qualifiés SecNumCloud, selon la sensibilité de leurs données », résume Geoffroy de Lavenne.

Au-delà de cette qualification, ITS Integra s’implique également dans le Comité Stratégique de Filière “Logiciels et Solutions numériques de Confiance”, qui vise à structurer un écosystème national du Cloud de confiance, où les PME peuvent coexister avec les acteurs majeurs.

L’annonce de cette quête du SecNumCloud confirme la dynamique enclenchée autour des clouds de confiance, devenu un enjeu stratégique pour les DSI et un critère de différenciation entre fournisseurs. Reste à savoir si cette montée en puissance du Cloud souverain saura convaincre un marché encore dominé par les hyperscalers étrangers.

