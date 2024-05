Cloud Temple monte d’un cran dans la qualification SecNumCloud. Après avoir obtenu le précieux Graal de l’ANSSI il y a deux ans pour ses offres IaaS, les critères de souveraineté sont désormais aussi respectés par son offre PaaS OpenShift.

C’est une évidence, Cloud Temple n’est pas le fournisseur de cloud français le plus connu du grand public. Mais la filiale Cloud du groupe Neurones a été l’un des tout premiers acteurs à recevoir la certification SecNumCloud de l’ANSSI pour ses offres IaaS (Infrastructure as a Service) il y a plus de deux ans.

L’acteur se fait une nouvelle fois remarquer en obtenant cette fois ci la qualification SecNumCloud pour son offre PaaS (Platform as a Service). À notre connaissance, c’est la première fois qu’une offre PaaS se voit ainsi certifiée par l’ANSSI !

Le 24 mai dernier, l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information a ainsi accordé la qualification SecNumCloud aux services PaaS Openshift de Cloud Temple. La plateforme veut ainsi accompagner davantage de projets de transformation numérique et faciliter les développements applicatifs dans un cadre de confiance numérique, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Même si les tergiversations européennes autour de l’EUCS ont quelque peu éreinté les velléités nationales en matière de souveraineté numérique, cette première offre PaaS souveraine ouvre la voie à une accélération de l’innovation numérique en France – notamment dans les administrations, les collectivités locales, les OSE et OIV –, sans compromis sur la sécurité et la confidentialité.

« Avec son PaaS de confiance, Cloud Temple apporte une brique technologique essentielle à toutes les entreprises et les acteurs publics qui doivent concilier sécurité et innovation. Annoncé il y a un an, ce nouveau déploiement s’inscrit dans une ambition forte. Nous sommes désormais en mesure d’accélérer le développement de notre catalogue de produits, dans le respect des meilleures pratiques de cybersécurité établies par l’ANSSI. Notre volonté est claire : bâtir rapidement une alternative européenne aux hyperscalers » explique en guise de conclusion Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple.

